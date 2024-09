Líder da facção PCC preso em São Paulo é condenado a 23 anos de prisão pela Justiça do Ceará

Um homem acusado de ser um líder da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), preso em São Paulo em julho do ano passado, foi condenado pela Justiça do Ceará a mais de 23 anos de prisão. José Eraldo Mesquita do Nascimento, o 'Eraldo Coragem', é um dos 'Irmãos Coragem' - familiares que comandam uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, roubos a bancos e homicídios na Região Norte do Ceará.

A Vara de Delitos de Organizações Criminosas definiu, em sentença proferida no dia 26 de agosto útil, que 'Eraldo Coragem' deve cumprir uma pena de 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por cometer os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de integrar organização criminosa. A prisão preventiva do réu foi mantida.

O colegiado de juízes que atua na Vara considerou, na decisão, que integrar a facção Primeiro Comando da Capital merece "maior reprovação penal". "Seria injusto tratar da mesma forma um integrante do PCC, dando a pena mínima, e um integrante de uma organização criminosa qualquer, sem os graves atributos do PCC", alegou.

Segundo a decisão judicial, o PCC "é uma organização criminosa com ramificação em diversos Estados da Federação brasileira. O grupo é envolvido com rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico. A facção atua principalmente em São Paulo, mas também está presente em 22 dos 27 estados brasileiros, além de países próximos, como Bolívia, Paraguai e Colômbia. Possui cerca de 30 mil membros, sendo que só no estado de São Paulo são mais de 8 mil".

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) identificou que 'Eraldo Coragem' estava envolvido em um confronto entre as facções PCC e Comando Vermelho (CV), por domínio de território para comercializar drogas, em Sobral e na Região Norte do Ceará. O réu atuaria principalmente no fornecimento de entorpecentes para os pontos de venda.

José Eraldo foi preso em uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), em julho do ano passado. Ele estava no bairro Vila Peri, na Capital de São Paulo, e tentou enganar os policiais ao apresentar um documento falso.

"Tem-se, pois, que o acusado é integrante da facção criminosa PCC, atuando em prol do grupo criminoso para manter o monopólio da referida facção, sendo responsável pela prática de diversos crimes, notadamente o tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, conforme elementos de convicção contidos em relatório de interceptação telefônica, evidenciando que o grupo é responsável pelo comércio de drogas e outros crimes no município de Sobral/CE", concluiu a Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Veja também Segurança Fundador de facção: quem é o homem mantido no presídio de segurança máxima do Ceará há três anos Segurança Suspeita de ser 'operadora financeira' de facção em Caucaia, no CE, é presa em Rondônia

Quem são os 'Irmãos Coragem'?

Uma quadrilha atuante na Região Norte do Ceará, ligada à facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), foi condenada pela Justiça Estadual a uma pena total de 69 anos e 2 meses de prisão, em agosto deste ano. O grupo criminoso ficou conhecido como 'Irmãos Coragem' devido à liderança de irmãos envolvidos com crimes como tráfico de drogas, roubos a bancos e homicídios.

Seis réus foram condenados à prisão. Entre eles, está um dos 'Irmãos Coragem', Marcos Batista Ferreira Mendes, conhecido como 'Marquim Coragem', que foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, por integrar organização criminosa

Outro 'Irmão Coragem', Evaldo Batista Ferreira, o 'Evaldo Coragem', chegou a ser sentenciado a 14 anos e 11 meses de prisão, pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Entretanto, a Vara intimou o Ministério Público do Ceará (MPCE) para se manifestar sobre a certidão de óbito de Evaldo, que morreu em uma ação policial no Estado da Bahia, no dia 18 de janeiro deste ano. A Unidade judiciária foi informada pela defesa do réu sobre a morte apenas uma semana antes da sentença.

'Evaldo Coragem' era a outra liderança da organização criminosa. Ele estava foragido e figurou na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), com recompensa de R$ 8 mil por informações sobre a sua localização. Evaldo foi encontrado em uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), no Município de Juazeiro, na Bahia, onde morreu em um confronto com a Polícia, no dia 18 de janeiro deste ano.