Estagiárias de agência do INSS em Maracanaú são suspeitas de participação em fraude, diz PF

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (12), três mandados de busca e apreensão em Maracanaú e um em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em operação que investiga possíveis crimes de fraude contra os sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na investigação, que resultou na operação “Ubiquidade”, foi descoberto que duas estagiárias da Agência da Previdência Social de Maracanaú podem estar envolvidas na liberação indevida de recursos para a realização de empréstimos bancários.

O nome da operação, que indica a "qualidade divina de se estar em mais de um lugar ao mesmo tempo", faz referência ao fato de que centenas de beneficiários supostamente compareceram à Agência de Maracanaú, apesar de residirem em outros estados.

A organização criminosa, segundo a PF, "atua fraudulentamente liberando nos sistemas do INSS benefícios previdenciários, visando a contratação indevida de empréstimos consignados, posteriormente descontados nos proventos dos beneficiários".

Se condenadas, as pessoas identificadas podem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos no sistema informativo do INSS. Ao todo, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

A PF informou que as investigações continuam para identificação dos demais membros da organização criminosa a partir da análise do material apreendido.