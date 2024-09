Filho é condenado a 18 anos de prisão por matar o próprio pai a facadas no Ceará

Um homem acusado de matar o próprio pai a facadas em Nova Russas, no Interior do Ceará, foi condenado a 18 anos, um mês e 21 dias de reclusão em regime fechado. A Justiça havia acatado denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que divulgou o resultado do julgamento nessa terça-feira (10).

Segundo o MPCE, o crime aconteceu em agosto de 2023 na residência da vítima após uma discussão sobre o uso de bebida alcoólica pelo filho, identificado como Roberto Vieira da Silva, de 43 anos.

Veja também Segurança Empresa dona de terreno no Carlito Pamplona diz que foi 'cessar demarcação ilegal' e não efetuou disparos Segurança Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de matar o tio em bar de São Benedito, no Ceará

Vítima recebeu dez facadas

Conforme os autos, Roberto atingiu o pai com dez facadas nas regiões do pescoço, tórax, braços, mão e cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo outro filho e pela nora, que ouviram a discussão, mas não resistiu aos ferimentos.

O acusado foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O júri reconheceu as duas qualificadoras apresentadas pelo MPCE: de motivo fútil e meio cruel.