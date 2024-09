Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de matar o tio em bar de São Benedito, no Ceará

Um adolescente de 16 anos foi capturado pela Polícia Militar no último domingo (8) após matar o tio, de 52 anos, a facadas, em um bar, no distrito de Inhuçu, em São Benedito, interior do Ceará.

Conforme uma fonte da PMCE, o jovem desferiu golpes de faca contra seu parente e fugiu. O adolescente foi localizado por policiais militares próximo ao local.

Ele ainda confessou o crime aos PMs e foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá. Ele irá responder ao ato infracional análogo ao crime de homicídio.