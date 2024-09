Estado recapturou 81% dos presos que fugiram de presídios desde 2019; veja vídeo da última recaptura

Lucas Monteiro de Freitas, conhecido como 'Playboy', acusado de roubar e matar um motorista de aplicativos, entre outros crimes, estava foragido desde novembro do ano passado, quando fugiu de um presídio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na última quinta-feira (12), quase 10 meses depois, ele foi recapturado. Desde 2019, 81% dos fugitivos do Sistema Penitenciário cearense foram recapturados.

172 fugitivos, de um total de 210, já foram recapturados pela Polícia Penal e pelas Forças de Segurança do Estado, em seis anos, segundo dados divulgados pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) nesta sexta-feira (13).

Outros nove fugitivos dos presídios, nesse período, morreram por "causas diversas nas ruas", segundo a SAP. A reportagem apurou que, entre essas mortes, estão homicídios e intervenções policiais com morte. O Estado segue em busca de 29 foragidos.

A recaptura de Lucas de Freitas ocorreu no bairro Vila Machado, em Itaitinga, mesma cidade de onde ele fugiu de um presídio em 17 de novembro do ano passado. Policiais penais da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e das unidades UP Itaitinga 1 e UP Itaitinga 3 participaram da prisão.

"Durante a operação, ao avistar as equipes policiais, Lucas Monteiro de Freitas tentou fugir saltando pelos telhados das casas vizinhas, mas foi surpreendido pela equipe de policiais penais que fechavam o cerco do perímetro", descreveu a SAP. A operação foi filmada por um drone.

Veja o vídeo da recaptura:

Acusado de latrocínio contra motorista

Lucas Monteiro de Freitas foi um dos oito denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por participar do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o motorista de aplicativos Alexandre Fernandes, de 32 anos, em agosto de 2020.

O corpo de Alexandre foi encontrado às margens do Km 30 da BR-116, entre Itaitinga e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima estava com as mãos amarradas.

O motorista foi morto após ser abordado pelos criminosos e se recusar a passar para o banco traseiro do carro. Os suspeitos de cometer o crime faziam parte de um grupo de desmanche de carros roubados e revenda de peças. Segundo a Polícia, a quadrilha já havia praticado crimes contra 20 a 25 vítimas na Região Metropolitana de Fortaleza, antes do latrocínio.

'Playboy', como é conhecido o acusado recapturado pela Polícia Penal, estaria em um carro de apoio utilizado no crime que vitimou Alexandre Fernandes. O acusado também responde a processos criminais por roubo e por integrar organização criminosa.