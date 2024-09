Motociclista morre atropelado por ônibus na av. João Pessoa, em Fortaleza, nesta sexta-feira (13)

Um motociclista morreu atropelado por um ônibus no início da tarde sexta-feira (13) na avenida João Pessoa, no bairro Damas, em Fortaleza. A colisão ocorreu no cruzamento com a rua Delmiro de Farias, e a vítima morreu no local, antes do socorro ser acionado.

Segundo informações de agentes de trânsito, o motociclista trafegava na contramão e foi atingido após avançar uma preferencial. O ônibus circulava na faixa exclusiva para transporte na avenida.

A linha do coletivo era a 030 - Siqueira/13 De Maio/Papicu, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O órgão informou que solicitou imagens à empresa do ônibus.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que foi acionada para controlar o tráfego no local do acidente.

Veja também Segurança Polícia apreende 600 kg de maconha em residência no bairro Itaperi, em Fortaleza Segurança Suspeito de tentar matar pai e filho bebê é preso em Sobral Segurança 'Alex Gardenal', acusado de sequestros e assaltos, é solto pela Justiça do Ceará

Acidente será investigado

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o acidente de trânsito.

O homem ainda não foi formalmente identificado. A Polícia Militar do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

A investigação será feita pelo 3º Distrito Policial (DP), delegacia localizada no bairro Otávio Bonfim.