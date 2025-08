Mulher de 40 anos morre atropelada por buggy no Cumbuco, em Caucaia

Uma mulher de 40 anos foi morta após ser atropelada por um buggy, no Cumbuco, Caucaia, na manhã desta sexta-feira (1º). A identificação da vítima não foi divulgada formalmente.

Segundo informações de testemunhas, a mulher teria descido de um ônibus e tentou atravessar a via quando foi atropelada pelo veículo e arremessada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota ao Diário do Nordeste, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, unidade da PCCE que está a cargo dos trabalhos investigativos acerca do caso.