Réveillon de Fortaleza terá Xand Avião e Seu Desejo em Messejana e Conjunto Ceará; leia mais

O Réveillon de Fortaleza 2026 terá três polos diferentes com dois dias de festa. Além do tradicional Aterro da Praia de Iracema, haverá estrutura para a celebração em Messejana e no Conjunto Ceará. Entre as atrações dos polos descentralizados estão Xand Avião e Seu Desejo, apurou esta Coluna.

A celebração ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro. A programação completa será divulgada ainda nesta segunda-feira (20) pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em entrevista coletiva. Veja também Verso Réveillon 2026 de Fortaleza terá dois dias de festa

O Réveillon da Capital cearense está entre os maiores do País e, no ano passado, segundo estimativas da Prefeitura, movimentou R$ 4 bilhões, movimentando vários setores da economia da Capital.

Neste ano, o primeiro da gestão Evandro Leitão, haverá a descentralização das festividades e um total de dois dias de festa para adequar a celebração ao orçamento público, segundo anunciou recentemente o Prefeito.

Lista de artistas

Segundo o prefeito, haverá atrações locais e nacionais. Xand Avião está na lista dos artistas a se apresentarem no polo de Messejana e a banda Seu Desejo se apresentará no conjunto Ceará.