Réveillon 2026 de Fortaleza terá dois dias de festa

Atrações locais e nacionais serão anunciadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:43)
Verso
Foto do palco do Réveillon de Fortaleza 2025.
Legenda: Aterro da Praia de Iracema receberá shows.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O Réveillon 2026 de Fortaleza terá dois dias de festa, segundo anunciou nesta quarta-feira (24) o prefeito Evandro Leitão. Nomes da música local e nacional se apresentarão no Aterro da Praia de Iracema e em palco montado em outra região da Capital cearense. 

“A Prefeitura de Fortaleza promoverá uma grande festa gratuita e aberta ao público, onde teremos dois dias de festa, com grandes nomes. Entre atrações locais e nacionais, faremos de forma descentralizada", pontuou o prefeito. 

O anúncio das atrações ocorre "em breve" pela Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) e pela Secretaria de Governo (Segov), que trabalham em conjunto para conseguir o apoio financeiro de empresas privadas e custear os cachês, segundo a Prefeitura de Fortaleza. 

A segurança do evento será feita com apoio e coordenação dos órgãos públicos municipais. 

Festa descentralizada 

Segundo Evandro Leitão, o perfil descentralizado de palcos, que já estreou no Carnaval 2025, é feito de modo a manter a "mesma qualidade de atrações nos diferentes polos".

"Fortaleza já contou com mais dias de festas. Mas isso não casa com a maneira como recebemos a gestão, que ainda está sendo estruturada. Por isso a preocupação em fazermos uma festa mais enxuta, mas com qualidade e sustentável através de apoios", pontuou. 

Réveillon 2025 

O Réveillon Fortaleza 2025 marcou o fim da gestão do ex-prefeito José Sarto e ocorreu somente no dia da virada de ano e contou com shows de Paulo Benevides, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Henry Freitas

No primeiro anúncio, a ideia da antiga gestão era ter uma virada com três dias de festa. Entretanto, a Prefeitura optou por reduzir o evento por não conseguir patrocínio de empresas privadas pra arcar com as atrações. 

