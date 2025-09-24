O Réveillon 2026 de Fortaleza terá dois dias de festa, segundo anunciou nesta quarta-feira (24) o prefeito Evandro Leitão. Nomes da música local e nacional se apresentarão no Aterro da Praia de Iracema e em palco montado em outra região da Capital cearense.

“A Prefeitura de Fortaleza promoverá uma grande festa gratuita e aberta ao público, onde teremos dois dias de festa, com grandes nomes. Entre atrações locais e nacionais, faremos de forma descentralizada", pontuou o prefeito.

O anúncio das atrações ocorre "em breve" pela Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) e pela Secretaria de Governo (Segov), que trabalham em conjunto para conseguir o apoio financeiro de empresas privadas e custear os cachês, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

A segurança do evento será feita com apoio e coordenação dos órgãos públicos municipais.

Festa descentralizada

Segundo Evandro Leitão, o perfil descentralizado de palcos, que já estreou no Carnaval 2025, é feito de modo a manter a "mesma qualidade de atrações nos diferentes polos".

"Fortaleza já contou com mais dias de festas. Mas isso não casa com a maneira como recebemos a gestão, que ainda está sendo estruturada. Por isso a preocupação em fazermos uma festa mais enxuta, mas com qualidade e sustentável através de apoios", pontuou.

Réveillon 2025

O Réveillon Fortaleza 2025 marcou o fim da gestão do ex-prefeito José Sarto e ocorreu somente no dia da virada de ano e contou com shows de Paulo Benevides, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Henry Freitas.

No primeiro anúncio, a ideia da antiga gestão era ter uma virada com três dias de festa. Entretanto, a Prefeitura optou por reduzir o evento por não conseguir patrocínio de empresas privadas pra arcar com as atrações.