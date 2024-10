Júnior Mano posta foto ao lado de Valdemar Costa Neto e diz que Bolsonaro pediu sua expulsão

O deputado federal Júnior Mano publicou, neste sábado (19), uma foto ao lado do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, agradecendo ao dirigente pela “amizade” e “solidariedade”. Segundo ele, que foi comunicado que seria expulso da legenda nesta sexta-feira (18), a medida foi tomada por Costa Neto por força de um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Quero expressar minha gratidão ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, pela amizade e solidariedade que sempre demonstrou”, iniciou Mano no texto da legenda que acompanha o registro. O comunicado foi intitulado por ele como uma “nota de agradecimento”.

“Reconheço que as decisões que você está sendo obrigado a tomar não refletem seu verdadeiro desejo. Todos sabem que o ex-presidente Bolsonaro está no comando do partido e foi ele quem solicitou minha expulsão”, disse em seguida, completando com um “obrigado por tudo” e finalizando com “que Deus lhe abençoe”.

A expulsão

O processo de expulsão de Júnior Mano do PL foi tornado público pelo próprio deputado federal na noite desta sexta-feira, também pelas redes sociais. Por meio de um vídeo, o político relatou que foi avisado que teria sido alvo da punição por uma ligação do deputado estadual Carmelo Neto, presidente do partido no Ceará.

A decisão teria sido tomada, segundo ele, pelo apoio ao deputado estadual e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores. Ele disputa o segundo turno das eleições contra André Fernandes, do Partido Liberal.

“Acabo de receber uma ligação do presidente estadual, Carmelo Neto, presidente do PL, no qual ele recebeu uma ligação do seu líder maior, o (ex-) presidente (Jair) Bolsonaro, dizendo que exigiria a expulsão do deputado Junior Mano do PL”, disse o próprio Júnior Mano no registro veiculado no Instagram. Ele aproveitou a oportunidade para justificar seu reforço à candidatura do petista.

Em publicação nas redes sociais, num vídeo de entrevista, Carmelo Neto confirmou a medida adotada pelo Diretório Estadual, afirmando que ele mesmo determinou a expulsão de Mano. “Em Fortaleza, somos André 22”, escreveu na legenda.

A reportagem do Diário do Nordeste chegou a procurar Neto a fim de obter outras informações sobre o processo de expulsão. Não houve uma resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.