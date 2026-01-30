Secretariado de Evandro pode ter baixa de até 10 gestores que vão disputar eleições; veja quem sai

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que os secretários municipais que serão candidatos em 2026 devem deixar a Prefeitura até o dia 31 de março. O gestor calcula que entre 7 e 10 secretários devem se candidatar neste ano e, por isso, precisam deixar a gestão municipal.

"No dia 31 de março, esses secretários terão que sair para que a gente possa fazer uma reformulação no nosso secretariado", explicou Evandro. Com essa saída, portanto, deve ocorrer um "ajuste" no secretariado.

O anúncio foi feito durante a primeira reunião do secretariado da Prefeitura de Fortaleza em 2026, realizada nesta sexta-feira (30).

Dois nomes citados pelo prefeito como pré-candidatos nas eleições de 2026 são os do secretário de Educação, Idilvan Alencar (PDT), que deve ser candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, e o coordenador Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (CEGOR), Osmar Baquit, que deve tentar se reeleger como deputado estadual.

"Mas nós temos outros nomes que devem também estar saindo", acrescentou Evandro. Os demais, disse o prefeito, ainda não o informaram "diretamente" sobre a intenção de se candidatar.

Veja também PontoPoder Retorno de deputados licenciados mexe na bancada cearense na Câmara em Brasília; veja nomes e prazos

A saída da gestão municipal respeita a regra eleitoral de desincompatibilização, em que candidatos a mandatos eletivos precisam deixar a administração pública — o prazo varia, a depender do cargo ocupado, de 6 a 4 meses antes da eleição, agendadas para o dia 4 de outubro.

Evandro Leitão não descartou que possam ocorrer outras mudanças no secretariado, além daquelas motivadas pelas eleições. Qualquer outra saída, no entanto, será "pontual, para que a gente possa fazer algum ajuste". "Até porque, de uma maneira geral, o nosso corpo de secretários tem nos dado bons resultados", ressaltou.