Câmara Municipal de Fortaleza leva sessão itinerante e serviços à população no Centro

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizará, no próximo sábado (31), uma sessão intinerante no Passeio Público, no Centro de Fortaleza. As ações previstas são parte da quinta edição do projeto "Nossa Casa é de Todos" e contará com oferta de serviços e programação cultural.

O atendimento ao público acontecerá das 8h às 12h, com 26 órgãos do Legislativo disponíveis gratuitamente para que a população possa solucionar pendências e emitir documentos.

As informações foram divulgadas pela Casa nesta sexta-feira (23).

Entre os serviços ofertados, está a Central da Cidadania, para a emissão de RG e CPF, e a Procuradoria da Mulher, que recebe denúncias de violência contra pessoas do gênero feminino.

A programação continua pelo período da tarde, até às 16h, com ações culturais e apresentações artísticas.

Quais órgãos da CMFor estarão na sessão?

A Casa contará com cinco serviços disponíveis para atender a população no Passeio público, sendo eles:

Biblioteca José de Alencar;

Central da Cidadania;

Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (EDHAL);

Procuradoria da Mulher;

Ouvidoria.

Além desses, secretarias da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado também estarão presentes durante o período da manhã para realizar atendimentos. Algumas dos órgãos contemplados são das pastas de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança e Transporte.

Instituições privadas, como a Enel, também constam como participantes da sessão intinerante.

Veja todos os 21 órgãos que estarão à disposição do público:

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.