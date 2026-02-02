Obra da nova sede da Câmara de Fortaleza deve ter vagas de trabalho para pessoas em situação de rua

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), afirmou, nesta segunda-feira (2), que parte das vagas de emprego na obra de construção da nova sede do Legislativo deve ser reservada para pessoas em situação de rua.

O parlamento municipal será transferido para o Centro de Fortaleza, no local onde funcionava o antigo Mucuripe Club.

A reserva observa legislação aprovada pelos vereadores de Fortaleza em agosto de 2025, que prevê que 5% das vagas de trabalho em contratos do Município, executados sob regime exclusivo de mão de obra e prestação de serviços, serão para pessoas em situação de rua.

"Isso é de fundamental importância", reforçou Leo Couto em coletiva de imprensa realizada antes da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Fortaleza. Ele projetou ainda que a licitação para as obras da nova sede deve ser feita ainda no 1º semestre deste ano.

Antes disso, será realizada a permuta do terreno onde irá funcionar a Casa Legislativa — o atual prédio da Câmara será trocado pelo do antigo Mucuripe Club. "(Isso) vai ser analisado por todas as secretarias da Prefeitura de Fortaleza, (e depois) virá aqui para a Câmara para ser votado", disse.

Ainda nos planos para a nova sede, Leo Couto disse querer fazer um concurso para escolher um projeto arquitetônico para o plenário da Casa. "Para que a gente possa fazer um plenário bacana, integrar a população à nova sede de Fortaleza, até porque vai ser a casa do povo e tem que ter a cara do povo", disse.

Nova sede do Legislativo municipal

O anúncio sobre o local da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza foi feito neste sábado (31), com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT).

Conforme a maquete do projeto, a nova Câmara terá estacionamento integrado com a Santa Casa de Misericórdia. Além disso, galpões históricos dos arredores serão transformados em museus.

Durante o anúncio, Léo Couto ressaltou que o projeto faz parte de uma estratégia de revitalização da região central da cidade.

Ele voltou a reforçar essa perspectiva durante a abertura dos trabalhos nesta segunda. "Nós teremos um espaço que trará conforto para a população, uma integração com a população", disse.

"A gente quer levar mais segurança para o Centro e, levando a Câmara para aquele local, são 1 mil pessoas que estão fazendo a ocupação dos espaços públicos. A gente quer fomentar a economia e essas pessoas estão respirando, vivendo a parte cultural do Centro, comprando no Centro, gerando mais emprego no Centro. Obviamente isso só foi possível com o alinhamento do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro, até porque a gente pensa numa revitalização de todo aquele ecossistema". Léo Couto Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Ele pontuou ainda a intenção de integração com comunidades do entorno da região, como o Poço da Draga, o Moura Brasil e o Pirambu.