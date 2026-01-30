Sede da Câmara de Fortaleza vai voltar para o Centro da Capital, anuncia presidente

A Câmara Municipal de Fortaleza vai mudar de sede. O Poder Legislativo vai voltar ao Centro de Fortaleza. A informação foi repassada pelo presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), durante a reunião de secretariado do prefeitro Evandro Leitão (PT), nesta sexta-feira (30).

O anuncio oficial da mudança vai ocorrer neste sábado (31), durante evento realizado pela Câmara “Nossa Casa é de Todos”, no Passeio Público com a presença de Evandro e do governador Elmano de Freitas. Os detalhes do projeto ainda não foram divulgados.

A atual gestão instalou, ainda no início do ano passado, uma comissão para analisar a possibilidade de transferência da sede da Câmara Municipal para atender às novas demandas dos vereadores por espaços e também como estratégia de revitalização do Centro da Capital.