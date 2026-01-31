Nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza será no antigo Mucuripe Club

Após 22 anos funcionando no bairro Luciano Cavalcante, a sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) será transferida para um prédio próximo ao Dragão do Mar (no local do antigo Mucuripe Club), no Centro de Fortaleza. Segundo o presidente da Casa, Leo Couto (PSB), a mudança será "para nunca mais sair".

A licitação para as obras será feita até a primeira metade deste ano. Já a construção terá um prazo de três anos para ser concluída. "Provocamos a Prefeitura para uma permuta. A ideia é fazer uma permuta entre o prédio da Câmara de Fortaleza e o antigo Mucuripe Club", explicou o parlamentar.

Durante a reforma, a Câmara não arcará com custos de aluguel do espaço. O termo de posse do prédio atual da Casa Legislativa, no Luciano Cavalcante, para os proprietários da antiga casa de shows, só será efetivado após a conclusão das obras.

Legenda: O presidente da Câmara Municipal, Léo Couto, deu detalhes sobre o projeto. Foto: Fabiane de Paula.

O anúncio ocorreu na manhã deste sábado (21), no Passeio Público, durante o evento “Nossa Casa é de Todos”, com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT).

Conforme a maquete do projeto, a nova Câmara terá estacionamento integrado com a Santa Casa de Misericórdia. Além disso, galpões históricos dos arredores serão transformados em museus. "Vai ser uma Câmara moderna, revolucionária", prometeu Couto.

Legenda: O novo equipamento faz parte de um conjunto de intervenções para revitalização do Centro de Fortaleza. Foto: Reprodução/CMFor.

O presidente da Casa Legislativa ressaltou ainda que o projeto faz parte de uma estratégia de revitalização da região central da cidade. A perspectiva é de aumento na movimentação da área, já que o equipamento público mobiliza, diariamente, mais de mil pessoas, entre servidores, vereadores e visitantes.

É para o povo vir aqui. Vir aqui conversar com vereador, fazer manifestação, poder ouvir e participar dos seus destinos". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Legenda: A maquete do projeto foi divulgada neste sábado (31). Foto: Reprodução/CMFor.

A gestão da CMFor havia instalado, em 2025, uma comissão para avaliar a transferência da sede da Câmara Municipal, tanto para atender às novas demandas dos vereadores por mais espaços como para incrementar o Centro da Capital.

Novos equipamentos municipais

A ida da Câmara Municipal para o Centro da Capital mobilizará, ainda, a construção de novos equipamentos municipais na região, como um complexo de Centros de Atenção Psicossocial (Caps), um Centro de Educação Infantil (CEI) e um Espaço Girassol — destinado ao atendimento de crianças e jovens neurodivergentes.

Legenda: O prefeito Evandro Leitão anunciou novos equipamentos municipais no Centro da Capital. Foto: Fabiane de Paula.

De acordo com o prefeito Evandro Leitão, as construções se somam a uma série de obras de revitalização do Centro, como a reforma da Praça do Ferreira, do Parque da Criança e da Praça da Academia Cearense de Letras, que recebeu uma réplica do Café Java, antigo ponto de encontro de intelectuais da Padaria Espiritual.

Mudanças históricas

Ao longo da história, a Casa teve vários endereços, a maioria no Centro. Primeiro, na Praça da Matriz (antiga Praça do Conselho). Depois, no Palacete do Comendador Viana (Palácio da Luz, atual sede da Academia Cearense de Letras). Em seguida, na Rua dos Mercadores, 42 (Sena Madureira), atualmente sede do BNB Cultural.

Ocupou ainda prédios próximos às Praças do Ferreira e do Carmo; em seguida, na Rua Barão do Rio Branco, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia.

Em 1971, foi transferida para a Rua Antonele Bezerra, na Meireles, e em 2004, para a Rua Dr. Thompson Bulcão, 830, no bairro Luciano Cavalcante.

A ideia de levar a sede da CMFor para o Centro, porém, não é nova. Ela já era ventilada na gestão de Salmito Filho (PSB), entre 2009 e 2010, período em que foram realizados estudos preliminares entregues à Casa Legislativa.

Um projeto até previu instalar a sede no prédio do antigo Lord Hotel, em frente à Praça José de Alencar, mas não avançou.

Evento gratuito

O anúncio ocorreu durante a primeira edição de 2026 do projeto Nossa Casa é de Todos, cujo objetivo é aproximar o Legislativo da população, por meio da descentralização de serviços públicos gratuitos e estímulo à participação popular.

A programação especial de pré-carnaval levou atrações culturais, como o bloco Camaleões do Vila, e atividades recreativas à população da regional 12.

Já os serviços vão desde a emissão de identidade à oferta de atendimentos de saúde, com aferição de pressão, vacinação, entre outros. Os atendimentos vão até as 12h.

Segundo a CMFor, em 2026, o programa deve percorrer todas as 12 regionais da cidade, de forma decrescente. Os bairros são selecionados com base no IDH, densidade populacional e disponibilidade de equipamentos públicos para receber a estrutura.