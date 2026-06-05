Ceará fica mais distante de Hélio dos Anjos; Anderson Batatais comanda contra o Avaí

A diretoria do Ceará segue em busca de um técnico para substituir Mozart, mas tem dificuldade na procura. Consultado de forma oficial, o treinador Hélio dos Anjos, do Náutico, ficou mais distante no momento, o que faz o clube mapear mais opções que estejam empregados ou livres no mercado.

As tratativas com Hélio não avançaram, com o profissional de 68 anos indicando a sequência no futebol pernambucano. Apesar disso, a situação não é descartada, mas deixa de ser uma prioridade.

Legenda: Hélio dos Anjos é o atual treinador do Náutico, que realiza campanha positiva na Série B Foto: Gabriel França / Náutico

Diante desse cenário, a gestão efetivou Anderson Batatais como interino contra o Avaí, na próxima quarta-feira (10), às 20h, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Série B. O coordenador técnico está à frente do grupo desde o início da semana, com suporte do auxiliar fixo Alison Henry. Logo, mesmo que consiga contratar um novo treinador, a dupla permanece pelo menos nesse confronto.

Vale ressaltar que a diretoria alvinegra não pretende efetivar Batatais como técnico principal independente de qualquer resultado. A movimentação não se trata de um teste, mas de uma escolha para uma necessidade emergencial, evitando então o caminho adotado pelo Sport, que demitiu Roger Silva em março, não encontrou substitutos e decidiu então efetivar o interino Márcio Goiano.

Ampliação do futebol

Em paralelo à busca pelo técnico, o Ceará anunciou a contratação de Fred Gomes como gerente de futebol. O novo profissional assume um cargo que estava livre, somando ao trabalho do setor, que tinha Ricardinho (assessor), Anderson Batatais (coordenador) e Gabriel Bedê (diretor de futebol).

Fred passou pelo Vovô entre 2009 e 2011. Com ampla experiência no mercado cearense, atuou também em equipes como Icasa, Guarany de Sobral, Maracanã e, recentemente, o Floresta.