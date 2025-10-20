Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aos 14 anos, Nicolas Silva conquista título profissional da etapa cearense do JISK Surf Pro

Jovem surfista já havia se destacado nos dias anteriores, ao vencer as categorias Sub-14 e Sub-18

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
Jogada
Legenda: Jovem Nicolas Silva, de apenas 14 anos, surpreendeu nomes consagrados e venceu a categoria Profissional do JISK Surf Pro
Foto: Foto: Lima Júnior/Divulgação

O domingo (19), foi de emoção e conquista na Praia do Futuro. Em um feito histórico para o surfe cearense, o jovem Nicolas Silva, de apenas 14 anos, surpreendeu nomes consagrados e venceu a categoria Profissional do JISK Surfe Pro, segunda etapa do Circuito Cearense de Surfe 2025, realizada na Barraca Sunrise.

A final reuniu três gerações do surfe local: Artur Silva, atual campeão cearense e brasileiro; Itim Silva, campeão nordestino e ex-mentor de Nicolas; e Santiago dos Santos, promessa da Praia do Futuro. O mar exigiu leitura apurada e técnica refinada dos atletas, que enfrentaram condições difíceis na busca pelo título mais cobiçado do evento.

Legenda: O jovem surfista já havia se destacado nos dias anteriores, ao vencer as categorias Sub-14 e Sub-18
Foto: Foto: Lima Júnior/Divulgação

O início da bateria foi tenso, com notas baixas e erros provocados pelo nervosismo. Aos poucos, o nível subiu. Artur Silva assumiu a dianteira com 6.00 pontos, mas Nicolas mostrou maturidade e ousadia para virar o confronto. Com um 7.50 seguido de 4.25, o garoto passou à frente e, em uma direita bem executada, cravou um 8.00, igualando a melhor nota do campeonato e garantindo a vitória.

"Estou muito feliz de ter sido campeão na Profissional. Queria agradecer a todos os meus apoiadores e patrocinadores, minha mãe, e todos que torcem por mim. Sem eles não estaria aqui. E que venham mais e mais eventos para a gente continuar buscando a superação, isso é só a primeira, e só quero agradecer a Deus mesmo e treinar muito mais para as próximas etapas do campeonato cearense. Valeu galera! Tô muito feliz. Valeu mesmo."”, afirmou Nicolas, ainda na areia da Praia do Futuro.

O jovem surfista já havia se destacado nos dias anteriores, ao vencer as categorias Sub-14 e Sub-18, conquistando uma verdadeira “tríplice coroa” e se consolidando como uma das maiores promessas do surfe cearense e nacional.

Jogada

Aos 14 anos, Nicolas Silva conquista título profissional da etapa cearense do JISK Surf Pro

Jovem surfista já havia se destacado nos dias anteriores, ao vencer as categorias Sub-14 e Sub-18

Redação Há 28 minutos
Foto de Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (20)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 53 minutos
Imagem mostra jogador de futebol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Santos x Vitória em jogo decisivo para o Fortaleza: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, que comentou sobre o momento da arbitragem na Série A do Brasileirão

Jogada

O desabafo de Léo Condé sobre o momento da arbitragem na Série A do Brasileirão

Técnico do Ceará fez comentários sobre a arbitragem após derrota para o Botafogo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Léo Condé, que após derrota do Ceará para o Botafogo na Série A disse: ‘sinal de alerta ligado’

Jogada

Léo Condé após derrota do Ceará para o Botafogo na Série A: ‘sinal de alerta ligado’

Treinador lamentou as chances perdidas pelo Vovô ao longo da partida

Daniel Farias Há 2 horas