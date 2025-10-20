Aos 14 anos, Nicolas Silva conquista título profissional da etapa cearense do JISK Surf Pro

O domingo (19), foi de emoção e conquista na Praia do Futuro. Em um feito histórico para o surfe cearense, o jovem Nicolas Silva, de apenas 14 anos, surpreendeu nomes consagrados e venceu a categoria Profissional do JISK Surfe Pro, segunda etapa do Circuito Cearense de Surfe 2025, realizada na Barraca Sunrise.

A final reuniu três gerações do surfe local: Artur Silva, atual campeão cearense e brasileiro; Itim Silva, campeão nordestino e ex-mentor de Nicolas; e Santiago dos Santos, promessa da Praia do Futuro. O mar exigiu leitura apurada e técnica refinada dos atletas, que enfrentaram condições difíceis na busca pelo título mais cobiçado do evento.

Legenda: O jovem surfista já havia se destacado nos dias anteriores, ao vencer as categorias Sub-14 e Sub-18 Foto: Foto: Lima Júnior/Divulgação

O início da bateria foi tenso, com notas baixas e erros provocados pelo nervosismo. Aos poucos, o nível subiu. Artur Silva assumiu a dianteira com 6.00 pontos, mas Nicolas mostrou maturidade e ousadia para virar o confronto. Com um 7.50 seguido de 4.25, o garoto passou à frente e, em uma direita bem executada, cravou um 8.00, igualando a melhor nota do campeonato e garantindo a vitória.

"Estou muito feliz de ter sido campeão na Profissional. Queria agradecer a todos os meus apoiadores e patrocinadores, minha mãe, e todos que torcem por mim. Sem eles não estaria aqui. E que venham mais e mais eventos para a gente continuar buscando a superação, isso é só a primeira, e só quero agradecer a Deus mesmo e treinar muito mais para as próximas etapas do campeonato cearense. Valeu galera! Tô muito feliz. Valeu mesmo."”, afirmou Nicolas, ainda na areia da Praia do Futuro.

O jovem surfista já havia se destacado nos dias anteriores, ao vencer as categorias Sub-14 e Sub-18, conquistando uma verdadeira “tríplice coroa” e se consolidando como uma das maiores promessas do surfe cearense e nacional.