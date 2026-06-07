Crise na França? Mbappé encabeça revolta com Federação na Copa do Mundo 2026; entenda conflito

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, o clima nos bastidores da seleção da França está longe de ser pacífico. O atacante e capitão Kylian Mbappé abriu uma nova frente de batalha contra a Federação Francesa de Futebol (FFF). O motivo do descontentamento da estrela do Real Madrid, que também envolveu outros nomes de peso do elenco, foi a utilização não autorizada de sua imagem em campanhas publicitárias de uma famosa casa de apostas parceira da entidade.

A insatisfação com a publicidade gerou um mal-estar tão grande que pôde ser notado dentro das quatro linhas. Segundo informações divulgadas pelo jornal francês *L'Équipe*, Mbappé deixou o gramado visivelmente irritado e abandonou a sessão de treinamento realizada em Clairefontaine. O episódio aconteceu diante de cerca de 500 torcedores que acompanhavam a atividade da equipe comandada por Didier Deschamps.

Legenda: Mbappé lidera movimento de insatisfação na delegação francesa Foto: Divulgação (Federação Francesa de Futebol)

Entenda o motivo do novo atrito por direitos de imagem

Esta não é a primeira vez que o camisa 10 bate de frente com os dirigentes franceses por questões comerciais. Há anos, Mbappé defende que os atletas deveriam ter maior controle sobre quais marcas vinculam seus rostos, evitando patrocinadores que entrem em conflito com seus valores pessoais ou com seus próprios parceiros comerciais — como empresas de *fast-food* e o setor de apostas esportivas.

Desta vez, a revolta aumentou porque imagens do craque e de jovens promessas do elenco, como Rayan Cherki, teriam sido veiculadas de forma ilegal na campanha da empresa de apostas, quebrando acordos prévios que limitavam essa exposição.

Ambiente tenso às vésperas do Mundial

Para piorar o cenário da delegação francesa, o imbróglio dos patrocínios se soma a outra polêmica recente que já vinha desgastando a relação entre elenco e federação: a distribuição de ingressos para a Copa do Mundo.

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Os jogadores receberam apenas duas entradas cortesia para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. Caso queiram levar mais familiares ou amigos, as outras seis entradas previstas no regulamento precisam ser pagas do próprio bolso dos atletas, gerando forte descontentamento no grupo.

Apesar do visível climão que tomou conta de Clairefontaine, os 26 convocados por Deschamps participaram da atividade pela primeira vez de forma conjunta. A França busca manter o foco na preparação esportiva para evitar que os problemas financeiros e os protestos de sua principal estrela minem o favoritismo da equipe em busca do tricampeonato mundial.