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Titular da Seleção, Wesley chora após sentir lesão contra o Egito

Jogador deixou o campo com dores na virilha

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Wesley, lateral do Brasil, sente dores na virilha e chora.
Foto: Reprodução/TV Globo

Lateral-direito da Seleção Brasileira, Wesley deixou o campo com dores durante o amistoso contra o Egito, neste sábado (6), no Cleveland Browns Stadium. O jogador sentiu dores no lado esquerdo da virilha após uma finalização e caiu em campo.

O lance ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando ele recebeu o passe de Lucas Paquetá e chutou cruzado na direção do gol. Shobeir fez a defesa. Minutos depois o atleta manifestou a situação e foi substituído. Ancelotti chamou Danilo para ocupar a posição. 

No banco de reservas, o lateral-direito da Roma foi às lágrimas. De acordo com a reportagem da Globo, não há mais informações sobre a gravidade do problema. 

Caso o atleta não possa disputar a Copa, Carlo Ancelotti tem até a próxima sexta-feira (12), u dia antes da estreia do Brasil contra Marrocos, para chamar uma substituto, que pode ou não ser da mesma posição. 

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