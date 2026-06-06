Titular da Seleção, Wesley chora após sentir lesão contra o Egito

Lateral-direito da Seleção Brasileira, Wesley deixou o campo com dores durante o amistoso contra o Egito, neste sábado (6), no Cleveland Browns Stadium. O jogador sentiu dores no lado esquerdo da virilha após uma finalização e caiu em campo.

O lance ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando ele recebeu o passe de Lucas Paquetá e chutou cruzado na direção do gol. Shobeir fez a defesa. Minutos depois o atleta manifestou a situação e foi substituído. Ancelotti chamou Danilo para ocupar a posição.

No banco de reservas, o lateral-direito da Roma foi às lágrimas. De acordo com a reportagem da Globo, não há mais informações sobre a gravidade do problema.

Caso o atleta não possa disputar a Copa, Carlo Ancelotti tem até a próxima sexta-feira (12), u dia antes da estreia do Brasil contra Marrocos, para chamar uma substituto, que pode ou não ser da mesma posição.