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Petrônio Tavares recebe homenagem de amigos e familiares em praia do México

Empresário cearense morreu na sexta-feira (5), enquanto surfava na praia de Chipehua.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:20)
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Legenda: A celebração uniu música, flores, orações e a prancha do empresário.
Foto: Reprodução/Instagram.

O empresário e surfista cearense Petrônio Tavares, que morreu na última sexta-feira (5), foi homenageado por familiares e amigos em uma cerimônia na praia de Barra de La Cruz, em Oaxaca, no México. 

Realizado à beira-mar neste sábado (6), o ato contou com a participação da comunidade local em uma celebração que uniu música, flores e orações. A prancha do empresário, um dos fundadores da marca Greenish, foi utilizada em lembrança da memória dele.

O que aconteceu?

Petrônio Tavares morreu, aos 59 anos, na última sexta-feira (5), enquanto surfava na praia de Chipehua, no México. 

Segundo relato do amigo dele, o surfista Raphael Pinheiro, uma amiga que surfava com Petrônio no momento do acidente, relatou que ele havia acabado de "dropar" uma onda — que é o momento em que o surfista se levanta na prancha e começa a descer a parede d'água —, quando sumiu e sua prancha ficou boiando.

A amiga logo remou até o cearense, mas encontrou o corpo dele já submerso. O empresário teria ficado cerca de quatro minutos dentro do mar antes de ser resgatado. 

Um médico no local e amigos mantiveram massagens cardíacas por cerca de meia hora, mas a região remota dificultou o atendimento, e não conseguiram reanimá-lo até a chegada de uma ambulância. 

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Quem foi Petrônio Tavares?

Petrônio nasceu em Aurora, região do Cariri, e foi um dos fundadores da marca Greenish

Ele também era surfista, kitesurfista e conhecido entre amigos e familiares como uma pessoa carismática e alegre. Ele deixa dois filhos.

Em um vídeo publicado no perfil dele e da marca, o surfista conta que a família era do Interior e que o primeiro contato que teve com o mar foi aos 10 anos de idade, quando se mudou para Fortaleza.

“A primeira onda que peguei é inesquecível, uma memória muito viva em mim como se tivesse sido hoje”, disse ao recordar que em 1992, ele com 25 anos, fundou a Greenish em parceria com o irmão.

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