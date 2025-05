MC Ryan é detido após dar ‘cavalos de pau’ sobre gramado de estádio de futebol em São Paulo

O cantor MC Ryan foi detido na madrugada deste sábado (10), na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. O artista é acusado de ter feito manobras perigosas com um veículo sobre o gramado do estádio Barão da Serra Negra, do XV de Piracicaba. A denúncia foi feita pelo próprio contratante do cantor na cidade.

De acordo com o relato de Ryan, pouco antes do início do show, ocorrido às 23 horas, ele entrou com o automóvel na arena esportiva e fez “cavalinhos de pau”. A ação provocou danos ao gramado.

"Fui fazer o show, cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim. Estou na delegacia para prestar depoimento, certo? Só pra vocês não verem outro tipo de notícia fake. Não ofereci risco pra ninguém. Só vou prestar esclarecimento", justificou nas redes sociais.

Veja também É Hit Funkeiro MC Ryan SP agride sua esposa, a influenciadora Giovanna Roque; veja É Hit MC Ryan SP se pronuncia após repercussão de vídeo agredindo companheira: 'Vou dar a volta por cima'

Ainda conforme o relato do MC, o contratante chegou a exigir o pagamento de R$ 1 milhão por parte do cantor para consertar os danos. Ryan disse que não aceitou pagar o montante e a oferta caiu para R$ 250 mil. Por fim, segundo o cantor, eles chegaram a um acordo de R$ 70 mil.

"O contratante esperou eu subir no palco pra fazer o show pra depois chamar a polícia pra mim. Não entendi o porquê ele fez isso, já que está com o meu dinheiro na conta dele. Eu dei um cavalinho de pau na grama, ele pediu R$ 70 mil pra nós, foi mandado R$ 20 mil, Por causa que o pix excedeu o horário, ele chamou a polícia e nos conduziram pra delegacia na madrugada. Fui conduzido pra delegacia por um cavalinho de pau onde não oferecia risco pra ninguém”. MC Ryan Cantor

Ao portal Uol, a Polícia Civil de São Paulo informou que o cantor tentou fugir ao ser cobrado para o pagamento dos danos. Ryan é acusado de dirigir sem permissão, dano e perigo a vida a terceiros.

"Segundo o boletim de ocorrência, o indiciado teria entrado com um veículo no gramado e realizado diversas manobras perigosas, além de tentar fugir ao ser após ser informado pela produtora do evento que precisaria arcar com os custos do dano. O suspeito foi detido e permaneceu à disposição do Poder Judiciário. O caso foi registrado como dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem na Delegacia Seccional de Piracicaba”, explicou, em nota, a Polícia Civil de São Paulo.