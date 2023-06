É possível conviver com Hérnia de disco sem dor?

A hérnia de disco é uma condição que afeta a coluna vertebral e pode causar dor e desconforto aos pacientes. Mas nem sempre é impossível conviver com ela sem dor. Dependendo do tipo, e com alguns cuidados e mudanças na rotina, é possível minimizar os sintomas e aproveitar a vida.

A primeira coisa a se fazer é buscar o acompanhamento de um médico especialista e seguir as orientações dele. A hérnia de disco não é uma condição simples e pode causar danos mais graves à saúde caso não seja tratada da maneira adequada.

Entre as medidas mais comuns recomendadas pelos médicos estão a fisioterapia e a prática de exercícios físicos. A fisioterapia ajuda a fortalecer os músculos da coluna vertebral, aliviando a pressão sobre a área afetada pela hérnia de disco.

Já os exercícios físicos, como musculação, yoga, hidroginástica, natação e pilates, por exemplo, também ajudam a fortalecer a musculatura, além de melhorar a circulação sanguínea e reduzir a inflamação.

Outra iniciativa importante é manter uma postura adequada ao sentar e ao deitar. Para quem passa muitas horas no trabalho, é recomendável usar uma cadeira ergonômica e realizar pausas para se levantar e alongar. Já ao deitar, é importante dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas, ou de barriga para cima, com o item abaixo dos joelhos para manter a coluna vertebral alinhada.

Além disso, a alimentação também é capaz de fazer a diferença no tratamento da hérnia de disco. Uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como frutas, verduras e peixes, auxilia na redução da inflamação no corpo. Por outro lado, alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras saturadas, podem piorar a situação, já que potencializam a inflamação.

Por fim, é importante manter uma boa saúde emocional e mental. A dor crônica causada pela hérnia de disco pode afetar o humor e a autoestima dos pacientes, e isso ocasiona um ciclo vicioso. O correto e mais recomendável é buscar apoio de amigos e familiares, ou até mesmo de um psicólogo, para evitar a depressão e a ansiedade.

A condição, cedo ou tarde, vai afetar nossa saúde com o envelhecimento natural do corpo. Porém, é possível tomarmos medidas e mudança de hábitos para minimizarmos os seus sintomas.

Em resumo, conviver com hérnia de disco sem dor é possível, mas exige alguns cuidados essenciais. Com a orientação médica adequada, a prática de exercícios físicos, uma boa postura, uma dieta saudável e o cuidado com a saúde emocional e mental, é possível viver com qualidade de vida.