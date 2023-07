Ariana Grande estaria separada do marido desde janeiro, diz site

A cantora Ariana Grande, de 30 anos, estaria separada do corretor de imóveis Dalton Gomez desde janeiro deste ano. Conforme o site TMZ, a informação foi revelada por uma fonte próxima ao casal. Os dois, que começaram a namorar em 2020 e se casaram em 2021, estão "caminhando" para o divórcio.

Houve uma tentativa de reconciliação, mas falhou. O distanciamento teria iniciado desde que Ariana foi escolhida para integrar o filme musical Wicked. Apesar da relação conturbada, o casal ainda mantém contato.

Neste final de semana, a cantora foi vista sem aliança no Torneio de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra.

Ariana e Dalton

O casal assumiu o romance em maio de 2020, quando Ariana lançou o clipe da canção "Stuck With U", parceria com Justin Bieber.

Dalton é um corretor de imóveis de luxo e teria pedido Ariana em casamento com uma aliança de diamantes e pérola, avaliada em 350 mil dólares (R$ 1,7 milhão).

Eles se casaram no dia 15 de maio de 2021. A celebração foi simples, com velas e flores como decoração. O TMZ detalhou que o casamento contou com a presença de menos de 20 convidados, incluindo os familiares dos noivos. Ariana e Dalton ficaram noivos pouco antes do Natal e passaram muito tempo juntos durante a pandemia.