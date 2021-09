Homem é preso após tentar invadir casa de Ariana Grande com faca na madrugada

A cantora Pop Ariana Grande foi mais uma vítima de perseguição de pessoas obcecadas. Com uso de uma faca, um homem identificado como Aharon Brown, 23 anos, tentou invadir a mansão da cantora, em Hollywood Hills, na madrugada da última sexta-feira (10). As informações são do site TMZ.

Ao chegar ao imóvel, Brown demandou ver a artista, sendo contido pelos seguranças. Com a recusa, ele chegou a puxar uma faca para os funcionários da intérprete de "34+35".

Em seguida, o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, do inglês) foi chamado ao local, e o suspeito agora enfrenta uma acusação pelo porte ilegal da arma.

Não há informações sobre se a cantora estava em casa no momento da tentativa de invasão. Fontes da publicação, contudo, afirmam que ela entrou com um pedido de restrição provisória contra o homem, a qual foi concedida por um juiz até a próxima audiência.