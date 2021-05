Ariana Grande divulga fotos do casamento com Dalton Gomez; veja imagens

A cantora americana Ariana Grande divulgou imagens do casamento com o corretor de imóveis Dalton Gomez no Instagram, nesta quarta-feira (26). Nas fotos, ela aparece com o noivo em um clima romântico. Na descrição das publicações foram inseridas as datas 15 de maio de 2021.

É possível ver o local do casório sendo simples, com algumas velas e pequenas flores complementando os ramos e arbustos dispostos de maneira discreta no sala da mansão em Montecito, na Califórnia. Em uma das fotos, um cachorro aparece no local. o local da cerimônia.

De acordo com o site de celebridades TMZ, o casamento contou com a presença de menos de 20 convidados, incluindo os familiares dos noivos. Ariana e Dalton ficaram noivos pouco antes do Natal e passaram muito tempo juntos durante a pandemia.

Veja fotos:

Legenda: Espaço da mansão onde foi realizado o casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Fotos do casamento foram publicadas em rede social de Ariana Grande Foto: Reprodução/Instagram