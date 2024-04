Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de abril

A Lua chega no signo de Aquário e vai fazer vários aspectos bem interessantes. Você será convidado a fazer algo diferente. Que tal quebrar uma regra ou inovar na sua rotina? A terça-feira está bonita, pode ser que você consiga encontrar uma saída ou uma solução para um antigo problema. O dia começa sob uma conversa entre Lua e Júpiter, você vai enxergar uma oportunidade de expansão, apenas mude o seu olhar e cultive o otimismo. Depois a Lua vai interagir com Netuno e essa energia te leva a um novo entendimento. A inspiração Netuniana vai te acompanhar no período da manhã e logo que a Lua encontrar Marte vocês será tomado por um gás e por uma coragem de fazer acontecer. Mas não esqueça que a Lua em aquário traz uma dose extra de desapego e no período da tarde vai desafiar Vênus e Plutão, ou seja, ela vai te lembrar que você não consegue carregar tudo. Antes de dar o próximo passo, você precisa deixar algo pelo caminho, pode ser uma emoção, apego ao passado ou uma situação difícil de carregar. A Vênus chegou em Touro. Que combinação fecunda! Busque conforto e firmeza para sua vida, se permita amar e ser amado. Até o dia 23/05 você estará sob essa energia Venusiana. Não desista de nada até que todas as possibilidades estejam esgotadas.

Signo de Aquário hoje

Até o final de maio você vai olhar mais para sua casa e relações familiares. Será um período também de harmonizar suas emoções. Sua casa precisa de alegria, harmonia, cores e leveza. Deixe seu lar mais bonito, marque alguns almoços ou cafés. Receber pessoas vai te fazer muito bem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.