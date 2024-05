Filha de Mano Brown ganha declaração de amor do pai: 'Amo mais do que a mim mesmo'

Ayomi Domenica, filha de Mano Brown, chegou aos 25 anos nesta segunda-feira (20) e ganhou uma declaração de amor do pai. O rapper, de 54, compartilhou no Instagram uma publicação rara elogiando a jovem e suas qualidades.

"O tempo voou e quando me distraí, você se tornou uma mulher formada, te olhar é ter certeza que minha semente foi plantada com detalhes. Agradeço sua mãe pela contribuição, mas você é a cara do meu povo mesmo", escreveu ele na legenda do post para os 7 milhões de seguidores.

O pai da aniversariante refletiu ainda sobre identidade: "Taurina guerreira, seu sangue tem muito de Dona Ana [mãe de Mano Brown], essa é sua carteira de identidade!".

"Você foi feita no auge do enfrentamento, não deixe que te diminuam nunca, reaja sempre! Te amo mais que a mim mesmo mas prometo não atrapalhar. Te Amo! Rede social às vezes é legal…", complementou o cantor.

Ayomi é filha de Mano e Eliane Dias. A mãe da jovem, aliás, fez questão de comentar e também deixar sua declaração. "Meu amor que me coloca para sambar miudinho, mas eu amo", comentou.

Amigos famosos também deixaram seus comentários. "A cara da sua mãe", comentou KL Jay. "Só quem tem sabe", disse o rapper Djonga. "Meu olho encheu d’água… mano inspira até na paternidade. Parabéns pra essa filha deslumbrante em tudo, parabéns à família", uniu Maria Rita.

Os fãs e seguidores também se animaram com o texto. "Declaração de amor absurda de incrível", disse um. "Post feito com a alma, coisa de pai pra filha. Parabéns", completou outra.