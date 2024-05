Nos EUA, Joana Prado e Vitor Belfort se emocionam após filho sair de casa para a faculdade

Joana Prado e o marido, Vitor Belfort, ambos de 47 anos, se emocionaram ao falar da despedida do filho mais velho, Davi Belfort, de 19. O jovem foi aprovado em uma universidade e saiu da casa onde morava com os pais, nos Estados Unidos. Por lá, é tradição os alunos se mudarem para uma república.

"O grande dia chegou. O dia em que nosso filho começa uma nova jornada em sua vida como um jovem adulto. Acabamos de deixá-lo na faculdade", escreveu o casal em uma publicação compartilhada neste domingo (19).

"A jornada de Davi"

Alguns dias antes, a eterna feiticeira já havia desabafado sobre a emoção de ver o filho dando os primeiros passos da vida adulta. "A jornada de Davi rumo à faculdade está prestes a começar, marcando um novo capítulo emocionante em sua vida. Enquanto ele se prepara para sair de casa, misturam-se sentimentos de orgulho e nostalgia", começou ela em um reels de bastidores de um vídeo de seu canal no YouTube.

"É o momento de ver seu filho embarcar em uma jornada de autoconhecimento, aprendizado e crescimento. Enquanto ele se aventura em novos caminhos, seu amor e apoio constante o acompanharão em cada passo do caminho. É hora de celebrar suas conquistas passadas e aguardar com entusiasmo as experiências que o Senhor reserva", ainda postou Joana, que também fez um vídeo completo sobre a partida em seu canal do YouTube", complementou.

O filho respondeu ao post em colaboração dos pais-cruja: "Já estou com saudade". "Muito orgulho de você, meu filho. Você está muito preparado. Jesus está com você, sempre. Te amo, filho", comentou Vitor. "Eu também, mas estou muito feliz por você, meu filho. Vai voar alto! Te amo", respondeu Joana.

A empresária e o lutador são casados desde 2003, e também são pais da caçula Victoria Belfort, de 16 anos.