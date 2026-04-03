Quase 15 anos após o sucesso de “Avenida Brasil”, exibida em 2012, os atores mirins da trama cresceram e trilharam diferentes caminhos, com alguns ainda em destaque na TV e outros longe dos holofotes.

Por onde anda Mel Maia

Mel Maia, que viveu Rita na infância, seguiu carreira sólida na televisão, com trabalhos em novelas como “Joia Rara”, “Além do Tempo”, “A Dona do Pedaço” e “Vai na Fé”. Mais recentemente, também protagonizou a série “Os Donos do Jogo”, da Netflix.

Bruna Griphao

Bruna Griphao, que interpretou Paloma, também se manteve na mídia. Além de novelas como “Malhação”, “Haja Coração” e “Orgulho e Paixão”, ela participou do BBB 22, onde ficou em terceiro lugar, e atualmente integra o time de musas do Salgueiro.

João Pedro Carvalho (Jottapê)

Outro nome que mudou de rumo foi João Pedro Carvalho, o Jerônimo. Hoje conhecido como Jottapê, ele se tornou cantor gospel e acumula milhões de seguidores nas redes sociais, após também atuar em produções como “Chiquititas” e “Sintonia”.

Legenda: Mel Maia, Bruna Griphao, João Pedro Carvalho, Duda Wendling, Ana Karolina Lannes e Bernardo Simões atualmente. Foto: Reprodução/Instagram.

Duda Wendling

Duda Wendling, que deu vida à Clarinha, participou de novelas e realities, incluindo A Fazenda 17, onde foi vice-campeã.

João Fernandes

Já João Fernandes, o Picolé, continuou atuando em produções da Globo e está escalado para novos trabalhos. Em 2021, ele enfrentou um momento difícil com a morte da namorada, a atriz Mabel Calzolari. Hoje, ele se dedica à criação do filho do casal, Nicolas.

Ana Karolina Lannes

Ana Karolina Lannes, que deu vida à Ágatha, mantém presença ativa nas redes sociais e segue na atuação. Além de participações em produções como “Minha Mãe é uma Peça”, ela também está no elenco da série “12 Signos de Valentina”, da Netflix, e costuma compartilhar conteúdos sobre sua rotina e carreira com os seguidores.

Bernardo Simões

Por outro lado, Bernardo Simões, que viveu Batata, optou por uma vida fora da fama e hoje não atua mais.

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Quando estreia Avenida Brasil 2?

O interesse pelo elenco original volta a crescer com a confirmação de “Avenida Brasil 2”, prevista para estrear em janeiro de 2027.

A Globo já trabalha na nova fase da história, que deve retomar o universo da família Tufão, enquanto a reprise da novela original está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo para reaquecer o público.