De Mel Maia a Bruna Griphao: por onde andam as crianças de 'Avenida Brasil' após 15 anos
Ex-atores mirins seguiram caminhos distintos na TV, música e fora dos holofotes.
Quase 15 anos após o sucesso de “Avenida Brasil”, exibida em 2012, os atores mirins da trama cresceram e trilharam diferentes caminhos, com alguns ainda em destaque na TV e outros longe dos holofotes.
Por onde anda Mel Maia
Mel Maia, que viveu Rita na infância, seguiu carreira sólida na televisão, com trabalhos em novelas como “Joia Rara”, “Além do Tempo”, “A Dona do Pedaço” e “Vai na Fé”. Mais recentemente, também protagonizou a série “Os Donos do Jogo”, da Netflix.
Bruna Griphao
Bruna Griphao, que interpretou Paloma, também se manteve na mídia. Além de novelas como “Malhação”, “Haja Coração” e “Orgulho e Paixão”, ela participou do BBB 22, onde ficou em terceiro lugar, e atualmente integra o time de musas do Salgueiro.
João Pedro Carvalho (Jottapê)
Outro nome que mudou de rumo foi João Pedro Carvalho, o Jerônimo. Hoje conhecido como Jottapê, ele se tornou cantor gospel e acumula milhões de seguidores nas redes sociais, após também atuar em produções como “Chiquititas” e “Sintonia”.
Duda Wendling
Duda Wendling, que deu vida à Clarinha, participou de novelas e realities, incluindo A Fazenda 17, onde foi vice-campeã.
João Fernandes
Já João Fernandes, o Picolé, continuou atuando em produções da Globo e está escalado para novos trabalhos. Em 2021, ele enfrentou um momento difícil com a morte da namorada, a atriz Mabel Calzolari. Hoje, ele se dedica à criação do filho do casal, Nicolas.
Ana Karolina Lannes
Ana Karolina Lannes, que deu vida à Ágatha, mantém presença ativa nas redes sociais e segue na atuação. Além de participações em produções como “Minha Mãe é uma Peça”, ela também está no elenco da série “12 Signos de Valentina”, da Netflix, e costuma compartilhar conteúdos sobre sua rotina e carreira com os seguidores.
Bernardo Simões
Por outro lado, Bernardo Simões, que viveu Batata, optou por uma vida fora da fama e hoje não atua mais.
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