Cearenses serão destaque no programa de Eliana com Nattan, Silvero Pereira e família
Artistas e convidados ligados ao Ceará participam da atração neste domingo de Páscoa e levam música e histórias ao palco.
O programa Em Família com Eliana, que vai ao ar neste domingo (5), na tela da TV Globo, terá cearenses brilhando no palco, como convidados e também como jurados da competição musical que movimenta o programa desde a primeira edição.
Nesta semana, a disputa ganha um novo capítulo, com os vencedores de programas anteriores retornando para concorrer entre si por somente uma vaga na semifinal.
Participam a família Amaro, de Campina Grande (PB), vencedora da estreia; a família Carneiro, do Rio de Janeiro (RJ), que ganhou o segundo programa; e a Família Uchôa, de Fortaleza (CE), vitoriosa da semana passada.
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Jane, Luiz Miguel, Zé Maria e Luan apostam no forró para representar o estado na atração comandada pela apresentadora Eliana — que também é filha de um cearense de Solonópole — e avançar para mais uma fase da prova em que o talento é decisivo.
A mãe, Jane, manda ver nos vocais e no triângulo. Enquanto Miguel, um dos filhos, com apenas 11 anos, chama atenção na bateria. Já Zé Maria e Luan, pai e filho, são responsáveis por "puxar o fole" em suas sanfonas.
Também exalando a identidade do povo do Ceará, os jurados da vez são o cantor Nattan, acompanhado da influenciadora digital Rafa Kalimann, e o ator Silvero Pereira.
Nattan e Rafa, juntos desde 2024, relembram como se conheceram e celebram o nascimento da filha, Zuza Helena, em janeiro deste ano.
O clima familiar se estende com a presença de Rosilene, mãe de Nattan, e Genilda, mãe de Rafa, além da família de Silvero, representada pela mãe, Dona Rita, e pela irmã, Cristiana.
Ao longo do programa, Nattan vai embalar o público com sucessos como “Última Noite”, “Pela Última Vez”, “Tem Cabaré Essa Noite” — ao lado de Silvero — e “Beber Para Esquecer”.