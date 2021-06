Morre atriz Mabel Calzolari, aos 21 anos, após tratamento contra doença rara na medula

A atriz Mabel Calzolari, de 21 anos, faleceu nesta terça-feira (22) após tratamento contra uma aracnoidite torácica. A doença, que é rara, causa uma inflamação grave da medula espinhal.

A jovem estava internada atualmente no hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, mas passava por acompanhamento intenso em unidades de saúde desde o início deste ano.

Com o falecimento, Mabel deixa Nicolas, filho de 1 ano e 11 meses, fruto da relação com o também ator João Fernandes.

Aracnoidite

Mabel recebeu o diagnóstico de aracnoidite torácica ainda em 2019, logo após o nascimento da criança.

A doença, que acarreta uma compressão da medula, pode deixar uma pessoa paraplégica. Ainda no mês de março, inclusive, ela chegou a tranquilizar os fãs logo após a sétima cirurgia para tratar o problema.

Na época, Mabel chegou a revelar que desenvolveu síndrome do pânico por conta da internação, mas que estava sendo acompanhada por um médico psiquiatra.

Notícia da morte

Desde o início do tratamento de Mabel, as atrizes Talita Younan, Viviane Araújo, Aline Dias e Monique Curi prestaram apoio financeiro à jovem. A última, inclusive, divulgou a morte nesta terça-feira (22).

Monique revelou que Mabel Calzolari teve morte cerebral, além de ter sofrido paradas cardíaca e respiratória. Ainda na última sexta (18), a jovem chegou a ser intubada por conta da primeira parada.

"Minha amiga, minha doce boneca: vou sentir sua falta", declarou a amiga em publicação no Instagram.

João Fernandes

Além dela, João Fernandes também usou as redes sociais para se despedir da ex-mulher. Apesar do filho juntos, os dois estavam separados oficialmente desde 2020.

Legenda: João Fernandes e Mabem se separaram em 2020 Foto: reprodução/Instagram

"Eu sempre enxerguei suas fraquezas, seus medos, mas ninguém nunca lutou tão bem contra eles quanto você. Você nunca chegou a ter a real noção do tamanho da sua grandeza e força", escreveu o ator em parte do texto.

"Até logo, minha menina. Eternamente entre nós. Com todo amor do mundo, Joãozinho, papai do Dido", finalizou no relato.

Novelas

Mabel Calzolari integrou o elenco da novela 'Orgulho e Paixão', que foi exibida pela Rede Globo em 2018.

Enquanto isso, João Fernandes foi destaque como ator-mirim na TV Globo nas novelas "Caminho das Índias", "Avenida Brasil" e "Cordel Encantado".