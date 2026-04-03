Fortuna de Gkay entra em debate após boatos de falência e dívida com mansão

A fortuna de Gkay voltou ao centro das atenções após a influenciadora entrar com recurso na Justiça em um processo que envolve uma dívida de cerca de R$ 348 mil por uma mansão alugada em São Paulo.

A condenação foi mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e os proprietários do imóvel já iniciaram o cumprimento provisório da sentença.

Eles pedem que a influenciadora seja intimada a pagar R$ 348.071,58, sob risco de penhora de bens e aplicação de encargos por atraso.

Pronunciamento da equipe da influenciadora

Procurada, a defesa de Gkay informou que ainda há um recurso pendente de análise, o que significa que o caso não teve desfecho definitivo.

"Não há comentários adicionais a serem feitos neste momento, uma vez que foi recentemente interposto recurso, de modo que a lide ainda se encontra em curso e não teve desfecho definitivo", afirmou o advogado Fabricio Raner.

Entenda o processo

O caso teve origem em 2021, quando Gkay alugou uma mansão na zona sul de São Paulo por R$ 46 mil mensais. Segundo os proprietários, o contrato previa uso exclusivamente residencial, mas o imóvel teria sido utilizado como cenário de gravações e ações comerciais.

De acordo com a ação, a casa chegou a ganhar um perfil nas redes sociais e foi usada em vídeos que acumularam milhões de visualizações.

Os donos alegam que não autorizaram esse tipo de uso e que houve descumprimento contratual.

Na devolução, o imóvel teria apresentado danos, incluindo problemas na pintura, móveis avariados e até acesso indevido a um depósito lacrado.

A Justiça reconheceu parte dos pedidos e determinou o pagamento de valores como aluguel em aberto, multa por rescisão antecipada e danos materiais. O pedido de danos morais e de multa adicional por uso comercial foi negado.

Além desse processo, Gkay também responde a uma ação do Banco do Brasil, que cobra cerca de R$ 1,8 milhão referente a um empréstimo não quitado. A instituição pede a possibilidade de penhora de bens e bloqueio de contas.

De onde vem a fortuna de Gkay

Os processos judiciais reacenderam especulações sobre a situação financeira da influenciadora. Apesar dos rumores, Gkay construiu sua renda com base em três principais fontes.

A primeira é a publicidade digital, com contratos com grandes marcas e alto faturamento com publiposts.

A segunda é a Farofa da Gkay, evento que se tornou um festival milionário, com cotas de patrocínio que já chegaram a R$ 2,5 milhões. A última edição foi realizada em 2023 em Fortaleza.

Por fim, a influenciadora também investe na carreira artística e em sua própria marca. Em entrevista ao podcast da Serasa, em 2025, ela afirmou que sempre se enxergou como uma empresa e negou ter uma fortuna líquida de R$ 50 milhões, dizendo que, se tivesse esse valor, viveria apenas de rendimentos.