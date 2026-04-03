'Paixão de Cristo': saiba 5 curiosidades sobre o filme protagonizado por Jim Caviezel

Com a chegada da Semana Santa, um filme produzido há mais de duas décadas é revisitado ao redor do mundo: A Paixão de Cristo. Dirigido por Mel Gibson e protagonizado por Jim Caviezel, a obra foi lançada em 2004 e se tornou uma das mais populares adaptações bíblicas para o cinema.

Com um orçamento enxuto de US$ 30 milhões, o filme arrecadou mais de US$ 612 milhões mundialmente ao contar a história sobre a crucificação de Cristo.

Mas além do fenômeno de bilheteria, o filme coleciona controvérsias, antes e depois do lançamento. Durante as gravações, por exemplo, o protagonista Jim Caviezel, que interpreta Jesus Cristo, sofreu uma série de acidentes.

O lançamento da obra também não passou incólume, gerando críticas e tentativas de boicote.

Veja também Ceará Semana Santa: Confira a programação da Sexta da Paixão e Domingo de Páscoa em Fortaleza Zoeira Confira 7 mensagens para enviar no Domingo de Páscoa

Agora, duas décadas depois, duas sequências do filme devem ser lançadas em 2027. Contudo, os atores do original não devem retornar aos papéis bíblicos.

O estadunidense Jim Caviezel, na verdade, irá dar vida a outro personagem real, bem conhecido dos brasileiros: o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Confira essas e outras curiosidades sobre o clássico da Semana Santa, A Paixão de Cristo:

Acidentes na gravação do filme

O ator Jim Caviezel sofreu uma série de acidentes durante as gravações do filme. Logo no início da produção, ele sofreu uma lesão no ombro enquanto carregava a cruz.

O ombro acabou sendo descolado, o que voltou a se repetir em outras cenas quando o ator carregava o mesmo objeto.

Um outro acidente também ocorreu durante a gravação das cenas da via crucis de Cristo: a placa de metal usada pelo ator nas cenas de açoitamento não foi suficiente para proteger as costas dele.

Legenda: Caviezel deslocou o ombro durante as cenas em que carrega a cruz em "A Paixão de Cristo". Foto: Divulgação.

O chicote atingiu a pele de Caviezel e causou um corte de 35 centímetros nas costas do ator. Ele ainda tem a cicatriz da ferida.

Protagonista foi atingido por raio

A gravação da cena final do filme foi palco de mais um acidente do set: Caviezel disse ter sido atingido por um raio no alto da montanha.

Em entrevista, ele disse que o acidente acabou gerando consequências médicas.

"Tive que fazer duas cirurgias cardíacas, incluindo uma cirurgia de coração aberto por causa daquele filme", disse em entrevista a Revista Monet.

Na mesma conversa, ele relembrou que precisou ser atendido por hipotermia e teve pneumonia, devido às gravações em meio a um inverno, com temperaturas que chegavam a 4 graus negativos.

Críticas por violência excessiva e conteúdo antissemita

O sucesso nas bilheterias de "A Paixão de Cristo" não significa que o filme teve uma aclamação unânime. Entre as críticas sofridas na época, estava a da violência excessiva durante o martírio de Jesus Cristo.

O fato dos castigos sofridos terem sido muito realistas acabou fazendo com que houvesse um desvio da mensagem principal do sacrifício do filho de Deus, afirmaram críticos.

Legenda: O filme foi alvo de críticas após o lançamento, o que resultou em respostas do diretor Mel Gibson. Foto: Divulgação.

O filme também sofreu uma tentativa de boicote por parte da comunidade judaica. Segundo organizações, o filme reforçaria a hostilidade contra judeus por representá-los como cúmplices da crucificação de Cristo.

Gibson respondeu as críticas na época. Quando indagado se poderia irritar os judeus, o diretor do longa disse que "o objetivo não é esse". "O objetivo é apenas contar a verdade", completou.

Sequência em 2027

Mais de 20 anos depois do lançamento, A Paixão de Cristo irá ganhar duas sequências em 2027. As novas obras devem acompanhar os três dias entre a morte e a ressurreição de Cristo.

Contudo, o elenco original não deve retornar. O ator finlandês Jaakko Ohtonen deve ficar com o papel de Jesus Cristo no lugar de Caviezel.

A principal razão para a troca é a idade dos atores que estiveram no primeiro longa e que agora, duas décadas depois, já não condizem com a idade dos personagens bíblicos.

Caviezel interpreta Bolsonaro

Sem a perspectiva de protagonizar as sequências de "A Paixão de Cristo", Caviezel está mergulhado em outro projeto, com forte ligação com o Brasil.

O ator irá protagonizar Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa deve focar nos acontecimentos da campanha de 2018, incluindo a facada contra o então candidato à presidência.

Caviezel publicou, em dezembro, um vídeo caracterizado como o ex-presidente brasileiro em que deseja um "Feliz Natal" a toda a família Bolsonaro. O filme tem previsão de estreia ainda para 2026.