Confira 7 mensagens para enviar no Domingo de Páscoa

Na tradição religiosa ocidental, a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida é celebrada com a Páscoa. A data chega em mais um ano neste domingo (5) a partir de sentimentos como esperança, fé e renovação. Não à toa, o espírito de fraternidade observado em muitas famílias, com o objetivo de alcançar o mundo.

O Diário do Nordeste preparou sete mensagens para você enviar em um momento que, mais que festivo, é a chance perfeita de fazer as pazes consigo e com o outro.

Forte, a simbologia pascal, com rituais e tradições próprias, também tem potencialidade de se tornar ecumênica a partir de atos cuja finalidade é fazer refletir sobre vida e caminhos.

Para um parente, amigo, companheiro, vizinho ou apenas para publicar nas redes sociais: o uso das frases, claro, é livre. Importante é fazer com que o espírito da Páscoa se espalhe e traga a paz necessária para os dias.

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Confira a seguir:

Sete frases para enviar no Domingo de Páscoa

1. Que você não esqueça que a verdadeira beleza dos dias está em olhar para a morte e dizer: “Hoje, não”. Feliz Páscoa!

2. Tão bom quanto receber chocolate é saber que a Páscoa pode tornar a alma realmente mais doce. É água viva. É vida nova. A você, meu desejo para que seja tudo de novo.

3. Quando a gente lembra que as pequenas revoluções do dia a dia são outras formas de Páscoa, vamos além de um domingo do ano: a cura pode ser sempre. Lembra-te.

4. Não é exagero dizer que a Páscoa nos dá um novo aniversário: renascemos para o amor. Então festejo tua vida, certo de que esse sentimento sempre te alcance e abrace.

5. Escritores podem criar, músicos podem compor. A melhor sinfonia da existência é mesmo o som da vida brotando renovado no coração. Assim é a Páscoa, assim podemos ser.

6. Páscoa é a vida dizendo que você tem para onde voltar quando o mundo desmoronar. É só olhar para dentro e crer que tudo passa. Até o impossível.

7. A coisa mais bonita da Páscoa é saber do significado dela. Não seríamos tão felizes se a vida não passasse por belas e profundas passagens. Que a sua seja carinhosa.