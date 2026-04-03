Semana Santa: Confira a programação da Sexta da Paixão e Domingo de Páscoa em Fortaleza

Os fiéis vivem momentos de contemplação da cruz e celebração da ressurreição de Jesus Cristo.

Imagem de um homem diante de uma cruz de Jesus Cristo, para matéria sobre a Semana Santa.
Legenda: As celebrações serão realizadas em diversas paróquias de Fortaleza.
Foto: Shutterstock/Color Collector.

Os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado nesta Sexta-feira da Paixão (3), quando os fiéis vivem momentos de silêncio e contemplação da cruz. 

A tradição da Igreja Católica aponta que este é o único dia do ano em que não se celebram missas. Porém, outros ritos propõem reflexões sobre o momento. 

A principal é a Celebração da Paixão do Senhor, dividida entre liturgia da Palavra, adoração da Cruz — simbolizando o amor universal — e a comunhão eucarística com hóstias consagradas no dia anterior. 

Esse período se completa no Domingo de Páscoa, quando é celebrada a vitória da vida sobre a morte.

Ceará

Ceará tem 10 açudes sangrando; veja quais

Confira programação em Fortaleza

A programação foi divulgada pela Arquidiocese de Fortaleza. 

Paróquia São José – Catedral Metropolitana de Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida Procissão do Senhor Morto, presidida por Dom Gregório
  • Vigília Pascal (04/04): 19h, presidida por Dom Gregório
  • Domingo de Páscoa (05/04): 9h, 11h, 17h e somente a missa das 19h, será presidida por Dom Gregório

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, De Lourdes, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 9h, 11h, 17h30 e 19h

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Benfica, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Joaquim Távora, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida Procissão do Senhor Morto
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia Cristo Rei, Aldeota, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida Procissão do Senhor Morto
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h

Paróquia Divino Espírito Santo, Cidade 2000, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia São João Batista, Tauape, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 8h30 e 17h30

Reitoria São Judas Tadeu, São Gerardo, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 18h

Paróquia São Francisco de Assis, Jacarecanga, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 6h, 8h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h30
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 8h30, 17h e 19h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pinzon, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 19h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 19h

Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 9h, 11h30, 17h e 19h

Paróquia São Gerardo Majella, São Gerardo, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Ellery, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 11h, 17h, 18h (Procissão do Ressuscitado) e 19h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
  • Vigília Pascal (04/04): 18h30
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 10h e 17h

Paróquia São José, Papicu, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 16h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 10h e 18h

Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 11h, 16h, 18h e 20h

Paróquia Santa Luzia, Meireles, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 10h, 17h e 19h

Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 9h, 16h e 18h

Paróquia Senhor do Bonfim, Monte Castelo, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 17h e 19h

Paróquia São Benedito – Santuário Arquidiocesano de Adoração, Centro, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 8h, 16h (procissão do Ressuscitado) e 17h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Praia do Futuro, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h e em seguida Via Sacra encenada nas ruas
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 10h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Otávio Bonfim, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h e em seguida Procissão do Encontro nas ruas
  • Vigília Pascal (04/04): 18h30
  • Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 9h, 17h e 19h

Paróquia Santo Afonso de Ligório, Parquelândia, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 10h e 18h

Paróquia São Pedro e São Paulo, Jardim Guanabara, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h30, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Quintino Cunha, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 8h e 17h

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Pirambu, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h e 19h

Paróquia São Pedro, Barra do Ceará, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 17h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 8h30 e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h e 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Iracema, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 19h

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Presidente Kennedy, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h e 17h

Paróquia Cristo Redentor, Cristo Redentor, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 16h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 8h30, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Álvaro Weyne, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida encenação da Paixão de Cristo no salão paroquial
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Domingo de Páscoa (05/04): 17h e 19h

Paróquia São Francisco, Vila Velha III, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, na Capela São José e em seguida via sacra encenada até a Capela Santa Edwiges
  • Vigília Pascal (04/04): 18h, na Capela Santa Edwiges
  • Domingo de Páscoa (05/04): 4h Caminhada da Luz saindo da Capela São José para a Capela Santa Edwiges

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 6h, 10h, 17h e 19h

Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII, Jóquei Clube, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 16h30 e 18h30

Paróquia Imaculado Coração de Maria, Henrique Jorge, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia Jesus, Maria e José, Vila União, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 8h e 17h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30

Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia Santa Cecília, Bom Jardim, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia Santa Paula Frassinetti, Granja Lisboa, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Planalto Pici, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Canindezinho, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h

Paróquia São João Batista, Parque Santo Amaro, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 19h

Paróquia São José, Vila Pery, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia São Pio X, Panamericano, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 10h30, 17h e 19h

Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h

Área Missionária Santíssimo Redentor, Bela Vista, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 8h e 19h
  • Região Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, Tancredo Neves, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, presidida por Dom Antonio Carlos
  • Vigília Pascal (04/04): 19h, presidida por Dom Antonio Carlos
  • Domingo de Páscoa (05/04): 7h e 18h

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor: (03/04) 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 8h 10h 16h30 e 18h30

 Área Pastoral São Roque, Conjunto Novo Mondubim, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 19h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Bento, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04) 15h
  • Vigília Pascal (04/04) 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04) 10h30, 16h30 e19h

Paróquia São Francisco de Assis, Mangabeira, Eusébio

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h

Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia São João Paulo II, Guajerú, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04) 15h
  • Vigília Pascal (04/04) 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04) 8h30 e 18h

Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h 9h 11h 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Manuel Sátiro, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 8h, 11h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Santa Maria, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 16h e 19h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, Aerolândia, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h30 10h 17h e 19h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, Pedras, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 17h30

Paróquia Sant’Ana e São Joaquim, Centro, Eusébio

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h

Paróquia Santíssima Trindade, Conjunto Prefeito José Walter, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 16h e 18h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 6h30 e 18h30

Paróquia São Diogo, Cajazeiras, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h30 e 19h

Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeira, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 18h

Paróquia São Francisco de Assis, Dias Macedo, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 17h
  • Vigília Pascal (04/04): 18h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 9h e 18h

Paróquia São João Eudes, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 16h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 12h e 19h

Paróquia São José,  Edson Queiroz, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h

Paróquia São José, Lagoa Redonda, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 11h e 19h

Paróquia São José, Passaré, Fortaleza

  • Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
  • Vigília Pascal (04/04): 19h
  • Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h

