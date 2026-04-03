Semana Santa: Confira a programação da Sexta da Paixão e Domingo de Páscoa em Fortaleza
Os fiéis vivem momentos de contemplação da cruz e celebração da ressurreição de Jesus Cristo.
Os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado nesta Sexta-feira da Paixão (3), quando os fiéis vivem momentos de silêncio e contemplação da cruz.
A tradição da Igreja Católica aponta que este é o único dia do ano em que não se celebram missas. Porém, outros ritos propõem reflexões sobre o momento.
A principal é a Celebração da Paixão do Senhor, dividida entre liturgia da Palavra, adoração da Cruz — simbolizando o amor universal — e a comunhão eucarística com hóstias consagradas no dia anterior.
Esse período se completa no Domingo de Páscoa, quando é celebrada a vitória da vida sobre a morte.
Confira programação em Fortaleza
A programação foi divulgada pela Arquidiocese de Fortaleza.
Paróquia São José – Catedral Metropolitana de Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida Procissão do Senhor Morto, presidida por Dom Gregório
- Vigília Pascal (04/04): 19h, presidida por Dom Gregório
- Domingo de Páscoa (05/04): 9h, 11h, 17h e somente a missa das 19h, será presidida por Dom Gregório
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 12h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, De Lourdes, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 9h, 11h, 17h30 e 19h
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Benfica, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Joaquim Távora, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida Procissão do Senhor Morto
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia Cristo Rei, Aldeota, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida Procissão do Senhor Morto
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h
Paróquia Divino Espírito Santo, Cidade 2000, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia São João Batista, Tauape, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 8h30 e 17h30
Reitoria São Judas Tadeu, São Gerardo, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 18h
Paróquia São Francisco de Assis, Jacarecanga, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 6h, 8h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h30
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 8h30, 17h e 19h
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pinzon, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 19h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 19h
Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 9h, 11h30, 17h e 19h
Paróquia São Gerardo Majella, São Gerardo, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Ellery, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 11h, 17h, 18h (Procissão do Ressuscitado) e 19h
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
- Vigília Pascal (04/04): 18h30
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 10h e 17h
Paróquia São José, Papicu, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 16h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 10h e 18h
Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 11h, 16h, 18h e 20h
Paróquia Santa Luzia, Meireles, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 10h, 17h e 19h
Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 9h, 16h e 18h
Paróquia Senhor do Bonfim, Monte Castelo, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h, 17h e 19h
Paróquia São Benedito – Santuário Arquidiocesano de Adoração, Centro, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 8h, 16h (procissão do Ressuscitado) e 17h
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Praia do Futuro, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h e em seguida Via Sacra encenada nas ruas
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 10h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora das Dores, Otávio Bonfim, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h e em seguida Procissão do Encontro nas ruas
- Vigília Pascal (04/04): 18h30
- Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 9h, 17h e 19h
Paróquia Santo Afonso de Ligório, Parquelândia, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 10h e 18h
Paróquia São Pedro e São Paulo, Jardim Guanabara, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h30, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, em seguida Procissão do Senhor Morto
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia São Francisco de Assis, Quintino Cunha, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 6h30, 8h e 17h
Paróquia Nossa Senhora das Graças, Pirambu, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h e 19h
Paróquia São Pedro, Barra do Ceará, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 17h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 8h30 e 19h
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h e 19h
Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Iracema, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 19h
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Presidente Kennedy, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h e 17h
Paróquia Cristo Redentor, Cristo Redentor, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 16h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 8h30, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h, 9h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Álvaro Weyne, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, e em seguida encenação da Paixão de Cristo no salão paroquial
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Domingo de Páscoa (05/04): 17h e 19h
Paróquia São Francisco, Vila Velha III, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, na Capela São José e em seguida via sacra encenada até a Capela Santa Edwiges
- Vigília Pascal (04/04): 18h, na Capela Santa Edwiges
- Domingo de Páscoa (05/04): 4h Caminhada da Luz saindo da Capela São José para a Capela Santa Edwiges
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 6h, 10h, 17h e 19h
Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII, Jóquei Clube, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 16h30 e 18h30
Paróquia Imaculado Coração de Maria, Henrique Jorge, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia Jesus, Maria e José, Vila União, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 8h e 17h
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 6h30, 8h, 11h, 16h30, 18h e 19h30
Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Paróquia Santa Cecília, Bom Jardim, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia Santa Paula Frassinetti, Granja Lisboa, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h
Paróquia Santo Antônio de Pádua, Planalto Pici, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia São Francisco de Assis, Canindezinho, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h
Paróquia São João Batista, Parque Santo Amaro, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 19h
Paróquia São José, Vila Pery, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia São Pio X, Panamericano, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 10h30, 17h e 19h
Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 17h e 19h
Área Missionária Santíssimo Redentor, Bela Vista, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 8h e 19h
- Região Nossa Senhora da Conceição
Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, Tancredo Neves, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h, presidida por Dom Antonio Carlos
- Vigília Pascal (04/04): 19h, presidida por Dom Antonio Carlos
- Domingo de Páscoa (05/04): 7h e 18h
Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor: (03/04) 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 8h 10h 16h30 e 18h30
Área Pastoral São Roque, Conjunto Novo Mondubim, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 19h
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Bento, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04) 15h
- Vigília Pascal (04/04) 19h
- Páscoa do Senhor (05/04) 10h30, 16h30 e19h
Paróquia São Francisco de Assis, Mangabeira, Eusébio
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h
Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia São João Paulo II, Guajerú, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04) 15h
- Vigília Pascal (04/04) 18h
- Páscoa do Senhor (05/04) 8h30 e 18h
Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h 9h 11h 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora das Graças, Manuel Sátiro, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 8h, 11h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora das Graças, Parque Santa Maria, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 16h e 19h
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h
Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, Aerolândia, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h30 10h 17h e 19h
Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia, Pedras, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 17h30
Paróquia Sant’Ana e São Joaquim, Centro, Eusébio
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h
Paróquia Santíssima Trindade, Conjunto Prefeito José Walter, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 9h, 16h e 18h
Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 6h30 e 18h30
Paróquia São Diogo, Cajazeiras, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h30 e 19h
Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeira, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 18h
Paróquia São Francisco de Assis, Dias Macedo, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 17h
- Vigília Pascal (04/04): 18h
- Páscoa do Senhor (05/04): 9h e 18h
Paróquia São João Eudes, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 16h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 12h e 19h
Paróquia São José, Edson Queiroz, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 17h e 19h
Paróquia São José, Lagoa Redonda, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h, 11h e 19h
Paróquia São José, Passaré, Fortaleza
- Paixão e Morte do Senhor (03/04): 15h
- Vigília Pascal (04/04): 19h
- Páscoa do Senhor (05/04): 7h e 19h