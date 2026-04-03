CAPTEI: Estreia de Cami di Malta entra no radar da nova literatura brasileira

No circuito mais cool e sensível da cena literária, a quinta-feira, 26 de março, ganhou contornos de soirée autoral com o lançamento de Cor de Defunto, estreia de Cami di Malta.
Entre conversas afiadas, Jansen Lucas conduziu um bate-papo elegante e sem filtros sobre a obra.
No centro, Lilá — narradora de humor ácido e sensibilidade couture — costura luto e cotidiano com precisão quase estética. Órfã precoce, ela atravessa a vida entre a funerária onde trabalha e o silêncio doméstico, transformando ausência em narrativa pulsante.
Com linguagem ágil, ironia fina e um olhar nada óbvio sobre vida e morte, a obra posiciona Cami di Malta como nome fresh na prateleira das novas vozes brasileiras — daquelas que a gente lê, comenta e não esquece.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira: