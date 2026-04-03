Ana Castela volta a 'Coração Acelerado' e provoca ciúmes em Naiane
A cantora contracena com João Raul, papel de Filipe Bragança e gera tensão na trama.
Ana Castela volta a aparecer nos pórximos capitulos de “Coração Acelerado” e movimenta a trama ao provocar ciúmes em Naiane (Isabelle Drummond) durante uma visita ao cantor João Raul (Filipe Bragança).
Na história, a boiadeira surge na casa do artista para gravar uma música. A chegada inesperada incomoda Naiane, que questiona não ter sido avisada. Ronei (Thomas Aquino) e Bara (Evaldo Macarrão) explicam que o encontro aconteceu por um encaixe na agenda.
As cenas, previstas para irem ao ar a partir de segunda-feira (6), mostram Naiane tentando disfarçar o incômodo, mas sem conseguir se afastar de João Raul (Filipe Bragança).
Ela acompanha os dois até a sede do Grupo Alaor Amaral, onde Zilá (Leandra Leal) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) recebem Ana de forma cordial, o que aumenta ainda mais o desconforto da influenciadora.
Veja também
O clima esquenta quando Naiane chama Ana Castela para uma conversa reservada e a acusa de dar em cima do cantor.
A boiadeira relembra que já teve um envolvimento com João Raul e ainda provoca ao comentar o fim do relacionamento dele com Agrado (Isadora Cruz). Ela ainda afirma que João Raul não contou que estava namorando e a situação deixa Naiane ainda mais insegura.
Estreia como atriz
Ana Castela estreou como atriz na novela em fevereiro e já comentou sobre a experiência nos bastidores. “Agora eu já descobri como é que funciona, que a gente passa texto, que a gente consegue ensaiar. Eu achei que era tudo na hora, mas não é bem assim, as coisas são mais tranquilas. Eu tinha uma visão totalmente diferente e mudei agora, viu? É legal demais”, disse.