Ex-assistente de Silvio Santos, Roque completa 89 anos em vida reclusa

Gonçalo Roque, ex-assistente de palco do apresentador Sílvio Santos (1930-2024), completou nesta quinta-feira (2) 89 anos. Recluso e longe das redes sociais, a comemoração foi compartilhada pelo filho.

No Instagram, o filho de Roque destaca a trajetória de mais de 70 anos construída ao lado de Sílvio Santos, bem como a fase mais reclusa do ex-assistente de palco, que "dedicou grande parte da sua vida ao SBT".

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"Hoje ele vive uma fase mais tranquila, longe da mídia e também das redes sociais, mas com a mesma essência, caráter e força de sempre. (...) É um pai presente, um exemplo de vida, alguém que construiu muito mais do que uma carreira, construiu valores, deixou ensinamentos e marcou a vida de todos ao seu redor", disse.

Roque teve problemas de saúde após a morte do apresentador

Com a saúde debilitada nos últimos anos, Roque tem um histórico de idas e vindas no hospital. Os problemas se intensificaram desde 2024, ano da morte de Sílvio Santos.

Ele chegou a sofrer um sangramento intracraniano há dois anos, mas recebeu alta. Acabou voltando para o hospital e ficando na UTI para controlar uma grave desnutrição, conforme a esposa do ex-assistente de palco.

Ainda em 2024, Roque foi diagnosticado com um tumor na cabeça, precisando estender a estadia na unidade hospitalar.