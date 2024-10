Mulher de Roque atualiza estado de saúde de ex-assistente de Silvio Santos: 'ótima saturação'

Janilda Nogueira, mulher de Gonçalo Roque, ex-assistente de Silvio Santos, utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido. Internado em São Paulo desde maio, tratando um tumor da cabeça, o Roque apresentou "ótima saturação" na manhã desta sexta-feira (25).

A melhora de Roque é significativa comparada ao início da sua internação. Segundo a família, o assistente de palco deu entrada no Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco com sintomas de desnutrição. Ele tinha dificuldades para comer e ingerir medicamentos, além de ser diagnosticado com infecção urinária.

O relato foi dado ao Gshow. "Ele está muito fraco", conta Janilda. "Então, teve que ir para UTI para colocar uma sonda pelo nariz para poder se alimentar e ficar mais forte. Como ele estava muito desconfortável com a sonda no nariz, eles colocaram uma na barriga. Por enquanto, está se alimentado por ali. Se Deus quiser, logo logo ele vai estar em casa", preza.

Dupla inseparável

Legenda: Roque e Silvio viraram rostos icônicos do SBT Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com 87 anos de vida, os últimos 60 anos da carreira de Roque foram ao lado de Silvio Santos. Com o apresentador, ele foi diretor de auditório do "Programa Silvio Santos" e "Topa Tudo Por Dinheiro". Em agosto, após a morte do dono do SBT, o assistente afirmou que tinha perdido não só um patrão, mas um "grande amigo".

"Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. [...] O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas", escreveu Roque nas redes sociais.