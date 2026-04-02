Zé Neto e Cristiano são proibidos de divulgar clipe com referências a conversas de Vorcaro

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano foi proibida de veicular trechos do vídeo de uma música que teria se baseado nas conversas íntimas do banqueiro Daniel Vorcaro com mulheres.

A decisão liminar da 29ª Vara Cível da Justiça de São Paulo foi proferida nesta quarta-feira (1º). A ação foi movida pela influenciadora Karolina Trainotti, amiga de Vorcaro que aparece em imagens de um vídeo feito a partir da música.

Foi proibida a divulgação de trechos de imagens ou quaisquer outras referências que identifiquem e vinculem Karolina à música 'Oi, tudo bem?', que ainda não foi lançada oficialmente e faz parte do DVD da dupla gravado em março.

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Apesar de não citar Daniel Vorcaro, um vídeo divulgado no perfil de Henrique e Juliano traz imagens do banqueiro, sua ex-namorada e de outras mulheres citadas nas conversas vazadas, incluindo Karolina.

Na música, a dupla canta 'Eu falava bom dia para uma, escrevia bom dia pra outra. Ouvia eu te amo de uma, e eu lia eu te amo da outra'.

A ação pede pagamento de indenização por danos morais e afirma que Karolina foi submetida à ação 'vexatória'.

"O ato ilícito não decorre, por si só, do conteúdo da letra da música, ainda que esta, de forma evidente, tenha sido escrita a partir de narrativa envolvendo a autora e a pessoa de Daniel Vorcaro, mas da forma como foi instrumentalizada pelos réus", defendem os advogados.

MENSAGENS PESSOAIS VAZADAS

Investigado por supostas fraudes financeiras no Banco Master, Vorcaro foi preso durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF.

Diversas mensagens do banqueiro foram interceptadas pela Polícia Federal. Entre os contatos de Vorcaro, estavam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e políticos.

Também foram vazadas mensagens de cunho pessoal, como com a sua ex-noiva, Martha Graeff, e Karolina Trainotti. Segundo divulgado pela veja, Karolina recebeu um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro.