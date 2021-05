Ariana Grande e Dalton Gomez se casam em segredo, diz site

A união entre a cantora Ariana Grande e o noivo Dalton Gomez foi consumada neste fim de semana, conforme o site americano TMZ. Os dois teriam se casado em segredo na mansão da artista, na Califórnia.

A publicação afirma que a cerimônia não teve formalidades e contou com poucos convidados. O casal assumiu o romance em maio de 2020, quando Ariana lançou o clipe da canção "Stuck With U", parceria com Justin Bieber.

Dalton é um corretor de imóveis de luxo e teria pedido Ariana em casamento com uma aliança de diamantes e pérola, avaliada de 350 mil dólares (R$ 1,7 milhões).

VEJA FOTOS DO CASAL: