Luciana Gimenez é internada com pneumonia em hospital de São Paulo

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, foi internada com um quadro de pneumonia. Por meio das redes sociais, a artista informou aos fãs que está em observação sob cuidados médicos no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Gimenez estava se recuperando em casa, mas voltou para unidade de saúde com sintomas respiratórios. A apresentadora do Superpop, da RedeTV!, chegou a fazer testes de Covid e dengue, que deram negativo.

"Estou doente há 12 dias, já tinha feito teste de várias coisas e achei que ia melhorar, como a gente sempre acha. Mas não estava conseguindo ficar de boa em casa, voltei ao hospital e estou com pneumonia. Está desvendado o mistério", revelou Luciana.

Bem-humorada, a artista comentou sobre as refeições durante a internação no hospital. "Tem até doce, quem disse que no hospital a gente não come guloseimas? Já até me animei!", brincou, mostrando o pijama. "O look de milhões", disse.