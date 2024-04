Bodas de linho: Kate Middleton e William celebram 13 anos de união

Em meio a polêmicas sobre traição, Kate Middleton e William comemoram, nesta segunda-feira (29), 13 anos de casamento. O perfil oficial do Instagram do príncipe e da princesa de Gales celebrou as bodas de linho compartilhando uma foto do dia do casamento real

William e Kate se casaram em 2011, na Abadia de Westminster, e a cerimônia foi exibida em todo o mundo. No Reino Unido, 37 milhões de pessoas acompanharam o evento pela TV.

Ao longo desses 13 anos, o casal teve três filhos: George, Charlotte e Louis.

Nas redes sociais, fãs de William e Kate os parabenizaram pela data. “Que Deus abençoe e salve o Príncipe e a Princesa de Gales”, escreveu uma pessoa no Instagram.

“Feliz aniversário, William e Kate, o início de uma das melhores parcerias que a família real já viu”, publicou outra. “Assisti ao casamento a caminho do trabalho, rezando para ficar presa no trânsito para poder assistir até o fim! Desejo-lhes felicidades e uma vida inteira de amor e companheirismo”, desejou mais uma fã.

Recentemente, Kate contou publicamente que está enfrentando um câncer, mas não deu mais detalhes do diagnóstico. Desde então, ela não tem sido mais vista. Em meio a revelação da doença, surgiram boatos sobre um suposto caso de William com a melhor amiga da esposa, a ex-modelo Rose Hanbury. Os advogados da celebridade, no entanto, negaram o affair.