Kate e Príncipe William planejam se mudar para casa mais afastada durante tratamento de câncer

Enquanto a princesa de Gales trata um câncer, o casal William e Kate, junto com os filhos, estão nos preparativos para se mudar para uma nova residência, nas imediações de Adelaide Cottage, em Windsor, Inglaterra. As informações, divulgadas pelo jornal The Mirror nessa segunda-feira (15), disseram, ainda, que o local é uma espécie de santuário para a mãe de George, Charlotte e Louis.

"A procura por mais espaço é mais que luxo, é vital para a recuperação de saúde de Kate", revelou uma fonte do jornal. "Ninguém sabe, mas existe esse lugar de tijolos vermelhos e que não está sendo usado bem ao lado da casa de campo [de Berkshire, onde vivem nos dias de hoje]. Atualmente ninguém mora lá, mas precisa de significativas melhoras para ser utilizado. Já houve discussões sobre a continuidade do projeto, falta apenas o pontapé inicial", detalhou.

A família, que se mudou para a propriedade de Berkshire no final do verão de 2022, está inclinada a morar em outro local pensando na melhor recuperação de Kate. O endereço é perfeito, já que fica perto de Lambrook School, onde estudam os príncipes George e príncipe Louis, além da princesa Charlotte.

Kate e William atualmente se dividem entre Adelaide Cottage e Anmer Hall, que tem uma área bem maior. "Adelaide Cottage serve durante a semana para as crianças irem às aulas e Anmer é onde eles passam os finais de semana e feriados", explicou a fonte.

O anúncio da doença

A Princesa de Gales revelou que está com câncer, em um anúncio oficial transmitido nas redes sociais em 22 de março. Segundo relato, ela está passando por um tratamento com sessões de quimioterapia.

No vídeo, a esposa de William afirmou que se submeteu a uma cirurgia, mas não deu detalhes sobre a doença. "Precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar o tratamento. A minha equipe médica me aconselhou a fazer quimioterapia preventiva e estou agora nas fases iniciais desse tratamento", disse.

Na época, entendia-se que o problema não era cancerígeno, mas exames pós-operatórios “descobriram que o câncer estava presente”. O tipo de câncer não foi revelado.

Middleton também agradeceu ao público pelas "maravilhosas mensagens de apoio" em meio à sua recuperação, e definiu o período como "alguns meses muito difíceis para toda a nossa família".