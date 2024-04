Príncipe William anuncia primeiro compromisso público sem Kate Middleton após diagnostico de câncer

Semanas após Kate Middleton anunciar que está com câncer, a equipe do príncipe William anunciou que ele retomará a agenda de compromissos públicos, mas sem a comum companhia da princesa. O herdeiro da coroa britânica passou os últimos dias com a esposa e os filhos, longe das obrigações reais.

Conforme informado pelo Daily Mail, William visitará uma instituição de caridade, em Londres, e acompanhará o trabalho desenvolvido pelos profissionais do local, que coletam alimentos excedentes, os reembalam e enviam para organizações comunitárias.

Em seguida, o príncipe deverá conhecer um centro juvenil, também localizado na capital da Inglaterra, que recebe os produtos da instituição de caridade. A previsão é que o herdeiro do trono britânico converse com os jovens atendidos pela entidade, entendendo como as entregas da organização os ajuda.

A escolha dos locais foi justificada em declaração de um porta-voz do Palácio de Kensington, residência oficial de Kate e William: “A redução do desperdício alimentar tem um número considerável de benefícios ambientais, incluindo a redução das emissões dos aterros que contribuem para as alterações climáticas. Proteger o ambiente para as gerações futuras é uma das principais prioridades do Príncipe de Gales”, informou o representante.

A última vez em que o príncipe cumpriu a agenda real foi em 19 de março, três dias antes da revelação da doença da Princesa de Gales, quando ele marcou presença em um evento voltado para pessoas em situação de rua.

Na última quinta-feira (11), William chegou a ser visto na companhia do filho mais velho, George, em uma partida de futebol. Foi a primeira aparição pública do príncipe desde o anúncio da esposa, ainda segundo o jornal.

CÂNCER

Após semanas de especulação na internet, Kate Middleton veio a público, no final do mês passado, para anunciar que está com câncer. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a princesa afirmou estar passando por sessões de quimioterapia e chegou a revelar que foi submetida a um procedimento cirúrgico. "Eu precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar o tratamento. A minha equipa médica me aconselhou a fazer quimioterapia preventiva e estou agora nas fases iniciais desse tratamento", disse ela.

Sobre a participação em compromissos reais, a princesa afirmou que está ansiosa para retomar a agenda, mas que, por enquanto, priorizará sua saúde: "Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria e estou ansioso para voltar quando puder - mas por enquanto, devo me concentrar em fazer uma recuperação completa".

Por fim, Kate ressaltou a importância do apoio do marido nesse momento e pediu privacidade aos súditos.

"Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Significa muito para nós dois. Esperamos que vocês entendam que, como família, agora precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto concluo meu tratamento", declarou.