Sophie Charlotte diz que teve ajuda de Daniel de Oliveira para interpretar Gal Costa no cinema

A atriz Sophie Charlotte vive a cantora Gal Costa no filme “Meu nome é Gal”, que estreia nesta quinta-feira (12) nos cinemas brasileiros. Na coletiva de imprensa do longa, realizada nessa segunda-feira (9), a artista disse que contou com a ajuda do marido, o também ator Daniel de Oliveira, para interpretar a cantora. Daniel viveu o músico Cazuza no cinema.

“Daniel foi muito importante. O filme do Cazuza também tem mistura de vozes. Ter a presença dos fonogramas originais para mim foi um acerto”, disse.

“Grande responsabilidade, mas se tratando de uma cinebiografia de ficção, as diretoras me deixaram muito presente nesse processo e a parte musical… eu sempre amei cantar e há uma distância imensa da minha voz com a da Gal”, acrescentou Sophie.

A atriz também não escondeu a emoção ao falar sobre ter sido escolhida para viver Gal. “Foi um presente e o que me tranquilizou foi que ela (Gal) permitiu essa honraria. Eu me encontrei com ela. Esse filme é um bônus de juventude, de farra, de festa, de tesão. Foi lindo repensar a vida com mais prazer, menos caretice”, concluiu.