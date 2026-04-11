Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de brother

Reality entra na reta final e, no modo turbo, elimina mais um participante neste domingo (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto dos emparedados do BBB 26.
Legenda: Gabriela, Marciele e Leandro estão sob risco de eliminação no BBB 26.
Foto: Globo.

Leandro Boneco deve ser o próximo participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, conforme aponta parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.

Até a tarde deste sábado (11), o brother aparece com 53,8% dos votos dos leitores.

Em seguida, está Marciele, com 36,4%. Já Gabriela aparece com 9,8% das intenções na simulação.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem vai ganhar o BBB 26? Vote na Enquete do Top 7

teaser image
Zoeira

Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento: 'Acompanhou tudo'

A enquete foi publicada no fim da noite desta sexta-feira (10) e recebeu quase 10 mil votos até agora.

O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição do BBB na tarde deste domingo (12).

No modo turbo, o programa contará com a eliminação de um participante no período vespertino e, na edição da noite, nova prova do líder e formação de paredão.

Vote na enquete

inter@

Como foi a formação do paredão

A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.

A casa votou da seguinte forma:

  • Leandro: Marciele
  • Gabriela: Leandro
  • Milena: Marciele
  • Ana Paula: Marciele
  • Marciele: Leandro
  • Jordana: Leandro

Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu Marciele para o contragolpe. Marciele puxou Leandro.

Assuntos Relacionados
Sophie Carlotte, Dira Paes e Alana Cabral abraçadas na abertura de Três Graças.
Zoeira

BBB 26 terá festa temática de 'Três Graças' na noite deste sábado (11)

Estarão presentes os artistas Xamã e Negra Li.

Redação
Há 48 minutos
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de brother

Reality entra na reta final e, no modo turbo, elimina mais um participante neste domingo (12).

Redação
Há 1 hora
Imagem de Mion com Renato Aragão para programação deste sábado (11).
Zoeira

'Caldeirão com Mion' homenageia Renato Aragão neste sábado (11)

Atração também recebe a turma completa do Didi e a banda Calcinha Preta.

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem dividida em duas fotos: à esquerda, três pessoas adultas se abraçam em ambiente interno; à direita, uma pessoa adulta e uma criança posam juntas, com a criança segurando um pequeno livro ou cartão vermelho.
Zoeira

Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento: 'Acompanhou tudo'

Os dois ex-BBBs se casam em agosto deste ano.

Redação
11 de Abril de 2026
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Gabriela, Marciele ou Leandro? Vote em quem deve sair no paredão

Mais um participante será eliminado na terça-feira (14).

Redação
10 de Abril de 2026
Apresentador do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: veja como foi a formação do Paredão desta sexta-feira (12)

Gabriela, Marciele e Leandro disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Milena e sua mãe após Prova do Anjo do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Milena encontra mãe após ganhar Prova do Anjo

Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira (10).

Redação
10 de Abril de 2026
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica favorito para vencer o reality

Veja quem são os brothers e sisters preferidos do público.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Jordana, do BBB 26.
Zoeira

Modo Turbo: Jordana é escolhida pelo Anjo Milena para o Castigo do Monstro no BBB 26

Anjo é autoimune.

Redação
10 de Abril de 2026
Letícia Rodrigues com Sandrão lado a lado em uma foto colagem para matéria sobre personagens mais notórios do país.
Zoeira

Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

Letícia Rodrigues optou por deixar o projeto após mudanças na trama.

Redação
10 de Abril de 2026
Duas pessoas sentadas em um sofá verde participam de uma dinâmica em um estúdio; uma delas segura um pequeno objeto retirado de uma caixa transparente iluminada, enquanto a outra observa ao lado.
Zoeira

Acompanhe ao vivo a Prova do Anjo no BBB 26 desta sexta-feira (10)

Prova definirá quem ficará imune em mais uma semana turbo do reality show.

Redação
10 de Abril de 2026
Montagem de três fotos mostra famosos reproduzindo a trend Será de João Inácio.
Zoeira

'Será?': veja famosos que reproduziram a trend de João Inácio

O comunicador cearense é o criador da "dancinha" que está viralizando nas redes sociais.

Redação
10 de Abril de 2026
Sete homens em elegantes ternos pretos posam no tapete vermelho do Billboard Music Awards de 2019. O fundo exibe o logotipo da Billboard e placas do MGM Grand. A atmosfera é glamorosa e formal.
Zoeira

Shows do BTS no Brasil têm ingressos esgotados em tempo recorde

Veja detalhes da venda, datas, locais e repercussão entre fãs.

Redação
10 de Abril de 2026
Tadeu Schmidt com expressão de estresse segurando a cabeça com as mãos, vestindo blusa bege, em um estúdio com iluminação rosa e preto ao fundo.
Zoeira

BBB 26: Prova do anjo desta sexta (10) terá dinâmica inédita com o vencedor

Os detalhes foram revelados ao público pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Redação
10 de Abril de 2026
Jordana e Milena.
Zoeira

BBB 26: Equipe de Jordana aciona jurídico após acusações de racismo

Administradores da conta oficial da sister afirmam que acusações ultrapassam a liberdade de expressão.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Juliano, Ana Paula e Milena.
Zoeira

Dividido pelo líder Juliano, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Havia apenas três pulseiras disponíveis para o VIP.

Redação
09 de Abril de 2026
Juliano Floss.
Zoeira

Juliano Floss vence a 15ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

Redação
09 de Abril de 2026
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Parcial da enquete aponta favorito para vencer o BBB 26

Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.

Redação
09 de Abril de 2026
Montagem de duas fotos mostra cena da gravação de Coração Acelerado com a ex-BBB Chaiany Andrade.
Zoeira

Ex-BBB Chaiany Andrade fará participação especial na novela 'Coração Acelerado'

A presença dela no folhetim foi antecipada pela atriz Gabz, que interpreta Duda.

Redação
09 de Abril de 2026
Milena apertando botão em totem colocado no gramado da casa do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Milena aperta 'botão misterioso' e terá poder decisivo na formação do Paredão

Recreadora infantil apertou o botão misterioso no BBB 26 e ganhou um poder que pode mudar o paredão. Entenda o que aconteceu e quais são as consequências.

Redação
09 de Abril de 2026