De Fortaleza, Patrícia Poeta comanda 'Encontro' nesta segunda (13)

A apresentadora Patrícia Poeta desembarcou na capital cearense para mais uma edição do "Encontro" em terras alencarinas. Desta vez, a atração homenageia o aniversário de 300 anos de Fortaleza, e acontece diretamente da Praia do Futuro, na manhã desta segunda-feira (13).

Em publicações nas redes sociais, a jornalista deu uma prévia do que será exibido no programa. Na noite da última sexta-feira (10), Patrícia gravou no Pirata Bar, uma das casas de forró mais tradicionais do País e equipamento que é patrimônio turístico de Fortaleza.

Em publicação no sábado (11), a jornalista também mostrou que esteve no famoso Mercado Central de Fortaleza, especializado em produtos artesanais locais, e onde apareceu reproduzindo a famosa trend do apresentador cearense João Inácio Júnior.

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Lazer e esporte

O programa traz uma matéria no Beach Park, um dos maiores complexos turísticos da América Latina, localizado na região Metropolitana de Fortaleza, e conta com a participação dos humoristas Titela, Rossicleia e Adamastor Pitaco.

A edição destaca ainda práticas esportivas dos fortalezenses, como a canoa havaiana, modalidade que vem conquistando mais adeptos e reforçando a conexão da população com o mar e a qualidade de vida.

O "Encontro com Patrícia Poeta" acontece ao vivo a partir das 9h30, logo após o Bom Dia Brasil.

Esta é a segunda vez que o programa acontece ao vivo de Fortaleza. Em 2025, a atração também fez um especial no litoral cearense.