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De Fortaleza, Patrícia Poeta comanda 'Encontro' nesta segunda (13)

Edição especial do programa celebra os 300 anos da capital cearense.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Patrícia Poeta
Legenda: Patrícia Poeta esteve gravando no Pirata Bar e no Mercado Central de Fortaleza.
Foto: Reprodução Instagram.

A apresentadora Patrícia Poeta desembarcou na capital cearense para mais uma edição do "Encontro" em terras alencarinas. Desta vez, a atração homenageia o aniversário de 300 anos de Fortaleza, e acontece diretamente da Praia do Futuro, na manhã desta segunda-feira (13). 

Em publicações nas redes sociais, a jornalista deu uma prévia do que será exibido no programa. Na noite da última sexta-feira (10), Patrícia gravou no Pirata Bar, uma das casas de forró mais tradicionais do País e equipamento que é patrimônio turístico de Fortaleza. 

Em publicação no sábado (11), a jornalista também mostrou que esteve no famoso Mercado Central de Fortaleza, especializado em produtos artesanais locais, e onde apareceu reproduzindo a famosa trend do apresentador cearense João Inácio Júnior

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A edição destaca ainda práticas esportivas dos fortalezenses, como a canoa havaiana, modalidade que vem conquistando mais adeptos e reforçando a conexão da população com o mar e a qualidade de vida.

O "Encontro com Patrícia Poeta" acontece ao vivo a partir das 9h30, logo após o Bom Dia Brasil. 

Esta é a segunda vez que o programa acontece ao vivo de Fortaleza. Em 2025, a atração também fez um especial no litoral cearense. 

 

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