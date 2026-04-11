Morre o dublador e ator Silvio Matos, aos 82 anos

O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado (11), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi compartilhada por colegas do artista nas redes sociais. Não foi dito o que causou a morte.

Silvio também era humorista e criador de conteúdo digital. Na internet, ele ficou conhecido, principalmente, por sua atuação com esquetes cômicas e personagens próprios que referenciavam a cultura pop.

Na TV aberta, dentre outros trabalhos, ele foi par romântico de Gloria Menezes na série "Loucos por Elas" e esteve em programas infantis clássicos como "Carrossel", "Mundo da Lua" e "Castelo Rá-Tim-Bum".

Como dublador, se destacou em "A Feiticeira" e "Viagem ao Fundo do Mar".