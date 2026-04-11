Carlos Alberto de Nóbrega encanta as redes com primeiro encontro com bisneto

Carlos Alberto de Nóbrega, 90, fez uma publicação que encantou os seguidores nas redes sociais neste sábado (11). Ele compartilhou o momento em que conheceu seu bisneto recém-nascido, Francisco.

Na postagem, o apresentador escreveu que foi o encontro do mais novo com o mais velho da família. "Os dois chorando: o bisavô e seu bisneto".

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Nos comentários, seguidores desejaram saúde ao bebê e parabenizaram à família. "Bisnetos têm muita sorte. Ainda mais tendo um 'casalbé' de bisavô. Ê, coisa boa", escreveu uma.

Outro, destacou que o legado iniciado pelo pai do humorista, Manuel de Nóbrega, criador do formato que inspirou o programa apresentado por Carlos Alberto: "A Praça é Nossa". "Que Deus abençoe esse legado lindo que começou com você e seu pai", publicou.